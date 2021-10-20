来源：中时电子报

作者：徐宗懋

蔡英文总统双十演说中所说的“中华民国与中华人民共和国互不隶属”实质上等于是独立宣告，北京除了由国台办发言人出面驳斥一番，至今并无大动作。北京会有大动作吗？什么形式？什么时候？我判断一定会有，而且会是“强感地震”，此时只是暴风雨前的宁静。

暴风雨需要大的酝酿，需要一点时间，所以狂风暴雨前会出奇的宁静，基至令人有风平浪静的错觉。不同于20多年前的台海局势，北京在李登辉的一番台独言论后，仓促宣布台海导弹试射。当时，他们没有航母战斗群，没有第五代隐形战机，没有超级导弹，没有任何可以局部阻挡美国军事介入的能力。 那时大陆的经济总量是美国的1/8，没有任何世界级的科技产业。如果强行武统，战争无法迅速结束，伤亡会很大，就算最后拿下台湾，不仅无法有效统治，大陆的经济也会倒退30年，同时遭到西方全力围堵，激起内部的政权危机。北京唯一的威吓在于“把世界搞得一团混乱”，但自己也会万劫不复，所以武统是下下策。

今天，局面已有根本的不同，大陆经济总量拉近美国，在几个高科技领域不亚于美国，军事力量尚不足以与美国进行全球性的抗衡，但是近海阻止美军有效介入已经办得到。加上台湾内部认同对立加剧，民选空头支票乱开，由北京发动国家统一战争的内外条件远优于过去，而世界上选择实质中立，甚至基于己利站在北京那边的国家则越来越多。亦即，北京有更多进退空间，更多的选项来决定对台施压的时机、地点和方式。尤其西藏、新疆和香港的局势都已经有效地控制住，处理台湾必然也已列入国家议程。

2020年5月，解放军将领乔良的“宏文”实际上代表了北京的战略指导方针，以下再节录几项重点：

──“中美角力分出高下之时，没有了（或大大降低）美国因素，收复台湾，如探囊取物，遇佛杀佛，见僧杀僧，试看谁敢做绊脚石！”

──“一言蔽之，就是要不断提高和增强中国掰手腕的力度，也最大程度上压缩外部约束中国崛起的因素，让见高下的那一天提早到来。”

──“现在是结束这种游戏的时候了。中国只需要用一次实际行动（什么行动，可以让美国及台湾当局去猜），向台湾民众、也向世界做一次郑重宣示：台湾在中国的‘大炮’射程之内，这就是最后的真理，台独之心必须死掉。这就够了，其他废话少说。剩下要解决的，就是中国与美国的问题了”。

可以说，北京把增强本身全面的力量作为首要任务，至于对美、对蔡斗争则是动态的，而且强调由他们来决定打仗的战场和时机。因此，蔡总统的国庆演说出来后，北京高层不会立刻有大动作，因为那看起来像是被拖着走，而且会打乱他们原先规划行动的节奏，但又不能拖太久，否则像是软弱无力。

至于是什么样的大动作，我判断只有两种可能：一是准战争状态的大规模军事压力，目的是用事实证明西方无力救援。二是与美国达成某种控制台独的协议。其实在民主党克林顿总统期间，美国策士一直有“中程协议”的构想，现在他们又重回政府幕僚群中。而美国瞒着当事国，满口坚守承诺的同时，突然又丢出一项美国脱身协议的情况，早已司空见惯。无论是哪一型的暴风雨，其规模必然非常可观。

作者为资深媒体人