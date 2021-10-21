加入CPTPP对台湾冲击不如想像中大

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

众所周知，加入CPTPP不是免费的午餐；其中在市场开放问题上，台湾农业面对的冲击一向是各界认为最严峻的挑战。但仔细分析CPTPP贸易结构，冲击也许不若直觉上巨大。

农业冲击高的刻板印象不难理解，因为目前台湾依然针对超过八成的进口农产品课征关税，而且若以最能反映实际进口情况的“贸易加权平均税率”（亦即按各项产品实际进口量占比予以加权）计算，农产品关税率高达9.8%，反观工业产品的税率却仅有1.5%，二者相差6.5倍。此外，还有16项敏感农产品（包含稻米、香蕉、红豆、花生、洋葱、凤梨、芒果、乾香菇、鸡肉及猪杂碎等）另有关税配额，配额内关税减半、配额外关税平均高达200%。由于经贸自由化过程中通常保护门槛与冲击程度成正比，加上CPTPP最著名的特征就是接近“全部产品零关税”的高标准，因而农业部门的影响自然成为各界关心的对象，如何调整及因应也被列为加入的主要挑战之一。

然而“保护门槛与冲击程度成正比”这个原则成立有一个重要的条件，就是移除关税保护后，原本被挡在门外的进口产品会大举入侵，取本地产品而代之。换言之，实际上冲击的高低取决于自由化开放对象的农产品出口结构。这就是即使台湾跟新西兰及新加坡签署的自贸协定中农产品零关税比重就已经接近100%，却没有产生影响的原因，因为新加坡基本没有农产品出口，而新西兰出口台湾的主力，是奶粉、牛羊肉、奇异果、苹果跟乳酪，都是台湾没有生产或是产能极低的农产品，因而就算改成零关税也没有本地产品被“取而代之”的问题，反而是消费者因选择变多而受益。

因此，台湾人看到高标准零关税时可以先不用慌张，应该更细致的分析CPTPP各国对台湾的农产出口结构，才能真正掌握冲击程度，精准规划因应对策。归纳目前CPTPP的11国农产品出口结构，撇开贸易往来稀少的墨、秘、智利、汶莱及已有协定的纽星，剩余五国对台湾敏感农产品有潜在威胁者，依序是加拿大的猪鸡肉、澳洲的乳制品、越南的花生水果茶叶与草虾及马来西亚的白虾，至于日本除了洋葱外其余农产品出口都跟台湾互补。当然，越南及澳洲也是最敏感的稻米出口国。

以上归纳，可谓是初步列出了加入CPTPP首当其冲的农产品清单。部分产品（如猪、鸡、水果及茶叶）应聚焦以新鲜及品质差异化回应，部分产品则需转型甚至退场，都需要政府投入时间、资源及能让农民安心的承诺。对外谈判也须积极争取排除降税或至少分阶段降税作为缓冲，都是重要的安排及调整工具。综言之，CPTPP对农业的冲击毫无疑问，但“取而代之”的威胁却非地动山摇，况且个别敏感产品的影响程度不一，对策不同，不宜继续以“农业”这种笼统、概括的方式来理解CPTPP的挑战。

特别是台湾农业并非全都是弱势，有出口能力者会受惠于CPTPP其他各国的降税待遇，例如毛豆是台湾出口日本的第二大农产品，关税6%，竞争对手泰国却享有零关税待遇，又如日本爱吃的台湾香蕉，关税更高达20%。其他如各种鱼类、茶叶、蝴蝶兰等具竞争力的产品也都可受惠。

CPTPP冲击或许比直觉上低，但并不意味部分农业部门的改革调整能放慢脚步，这是因为CPTPP并非台湾最后一个自贸协定，展望未来至少还有台美及台欧盟有机会，而美、欧也都是世界农业出口大咖，因此藉由加入CPTPP的机会，拟定具体时间表，加速农业部门改革，仍然是不能回避的准备工作。