澳门与内地通关给香港的启示

来源：香港01

01观点

香港创新及科技局局长薛永恒周日（17日）表示政府交了三个与内地通关的方案给内地专家，周二（19日）在立法会会议补充指并不只限于该三个方案，直接采用内地健康码是选项之一。不论是否采用健康码，香港要更严格的标准以达到与内地通关，已是肯定的事。不少人提议香港应参考澳门模式，因为内地接受澳门健康码不具追踪功能，但仍容许居民免隔离通关。

澳门健康码依靠用户主动申报。用户须实名登记，填报个人资料，包括症状、接触史和外游史，之后系统会提供专属健康码。场所负责人拒绝红码者进入，并有权决定黄码者能否进入。若循陆路入境珠海时，居民可凭澳康码转换成粤康码。

追踪功能只是其中一项

的确，现在澳康码没有记录具体行程记录，例如内地居民必须使用“通信大数据行程卡”备存近期曾经到访的国家和内地城市。然而，澳门境内的追踪工作可以靠全民检测补足。在出现酒店保安和其他社区确诊个案后，政府随即迅速进行多次全民检测，测出有否确诊个案留于社区。待疫情过去后，澳门和内地免隔离通关安排得以恢复。相比之下，香港的强检围封只是集中于患者居住、工作和曾到访过的地方，程度跟澳门和内地仍有距离。

澳门的防疫工作不止于澳康码和全民检测，还在于细密而且进取的日常防疫工作。澳门长期本地零确诊，在疫情之初澳门政府已安排专车直接将隔离人士由机场接载往指定酒店，香港之后才跟随做法。

内地不能让香港成为防疫缺口

即使香港近月鲜有本地个案，但不时出现酒店走漏住客，外佣完成隔离期后才被发现确诊，更多次发现外交人员和亲属在豁免隔离期间确诊。当内地竭力外防输入，香港的种种疏漏揭示政府以至民间的防疫工夫不足，令内地担忧香港成为防疫缺口。内地部门以香港机场员工染疫阻止人大常委赴京，也许表达对港府的不满和担忧。

要取信于内地，恢复与内地通关，香港的外防输入措施要不断检讨更新，尤其是收紧免隔离名单，务必达到滴水不漏。接下来，港府要思考万一有个案流入社区并形成传播链，政府如何加强堵截，避免循关口传入内地。譬如说，能否在即日围封患者出现地点之上，实行闭环管理。至于追踪方面，其实澳康码日后或会加入行程记录，澳门政府在本月初表示正测试具有此功能的健康码，商舖要张贴相关二维码。若果香港的通关码参考澳门模式，也要具备记录功能。

内地的群组个案断断续续发生，最新爆发了旅行团群组，有关当局必然持续加紧防范个案输入。香港是海陆空交通枢纽，外地确诊个案流入社区的风险一直较澳门高。因此，要说服内地通关不会为内地带来更大的疫情风险，港府的防疫规格必须要追上澳门水平，甚至较之更严格、整全。内地和香港的社会文化制度固然不同，但不能以此而对防疫措施打折扣。