未来战争难预估　各国应沟通免误判

来源：香港01

01观点

上周末英国传媒报道指，中国在今年8月曾测试可搭载核弹头的高超音速导弹，导弹围绕地球后加速飞向目标。虽然导弹最终未能命中目标，但据报此消息已令美国情报部门感震惊，担心中国的太空战能力对美国将构成巨大威胁。

外交部回应指这只是一项航天器测试，目标是测试廉价往返太空的方案。然而，内地《环球时报》引述专家称，中俄在高超音速武器的研究成果属于第一梯队，而美国则只达第一梯队门槛而已。

未来战争技术正在发展

随着科技不断进步，新型态战争正慢慢地发展起来。而其中一种新型态战争很可能将集中于太空卫星的攻防战上。在资讯为王的战争中，卫星尤如军队的眼睛，不单可以用于探测敌军军情，现代航行和导弹等高科技武器大部分都要依赖卫星定位系统。也因此，中国花了数十年坚持在美国所控制的“全球卫星定位系统”（GPS）之外组建自己的“北斗系统”。

由于太空战在未来战争重要，专门针对卫星的反卫星武器就如同能“弄盲”敌人的重要武器一样。因此，不管英媒所述的消息是否属实，又或者如外交部所说只是航天器测试，像中、美、俄这等军事先进国家若正在研究类似于高超音速导弹的近地轨道战略武器，其实不足为奇。

除了太空战争之外，人工智能（AI）及网络技术等也是备受军事关注的领域。今月初美国空军前首席软件官蔡兰（Nicolas Chaillan）接受《金融时报》访问时表示，美国在人工智能等领域的竞赛中已经输给中国，并抱怨未来15至20年间美国也难以在此领域与中国竞争。

各国都留一手 慎防误判

发展军事科技未必全然是坏事。我们现在大部分的民用科技本身都是由军用科技转化而成，军事科技有时是刺激科技进步的动力。但在战争问题上各国不管多有自信，也应该非常小心处理。

到底中国在宇宙战及人工智能相关领域的新型态战争的科技的水平是否领先美国很多，其实外界不得而知。要知道，各国都视前沿军事科技为最高机密，又怎么会轻易公开资讯？即使偶有媒体或评论谈及此，内容也不可以尽信。

自越南战争在1970年代结束以来，国际间已经有近50年未有大规模及持久的战争。我们现在对于战争的大部分常识都来自于上世代的战争经验，对未来大战的参考价值很低。无论是众多航母编队而所谓掌握军事优势的美国，又或是被指在一些领域超越美国的中国也好，都绝不应在军事问题上过份自信，避免误判情势触发不可收拾的后果。也因此，各国交流应该保持克制，坚持以和平沟通取代武力作为化解分歧，这才是避免人类再陷战争的方法。