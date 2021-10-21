中国经济四季度增速或将“破4”

来源：路透社

作者：乔艳红

中国三季度经济同比增速“破5”之后，考虑到房地产活动放缓、包括投资和消费的内需偏弱、以及缺煤缺电会有缓解但难以明显消退等，分析机构担心四季度经济同比增速可能进一步“破4”，其中房地产是最大拖累项。

他们并对中国政策调整滞后的风险发出警告。

“三季度GDP增长大幅低于预期，内需增长呈‘失速’之势，政策调整如果继续滞后，实体经济现金流压力进一步上升，则金融系统相关风险可能在防风险过程中‘不降反升’，”华泰证券首席宏观经济学家易峘称。

她表示，四季度房地产投资及交易相关产业链可能是最大的拖累项，地产投资和销售端均面临更大下行压力，进一步压低总需求增速，而基建投资仍受限于监管和资金等多重因素、回升乏力；出口的高速增长可能已接近尾声、今年底明年初外需的贡献将明显下降。

“当前经济自身的增长动能和融资需求均已步入快速萎缩、负反馈信号已产生，货币政策的边际宽松可能效果有限，”易峘认为，“财政政策和监管政策需尽快配合货币政策同时放松，直接提振需求，才能达到扭转增长下行的效果。”

中国三季度GDP（国内生产总值）同比增速“破5”，创下四个季度以来最低水平。倘若经济运行的“合理区间”是5-6%，也就是说三季度经济已经滑出了合理区间。

澳新银行认为中国经济增速“尚未见底”，预计四季度增速将进一步放缓至3.6%，全年增速在8%，低于其前次预估0.3个百分点。

摩根士丹利则预计四季度GDP环比上升2%，但同比在高基数影响下进一步放缓至4%，且该预估面临下修风险。

瑞银首席中国经济学家汪涛将中国今年全年经济增速预测从8.2%下修至7.6%，认为经济环比增长动能可能要到明年3月以后才会更明显地反弹，明年增速估在5.6%。

她预计，缺电情况改善和基建投资可能温和反弹，应能支撑四季度GDP环比折年增长率反弹至4%以上，但同比增速可能进一步放缓至2.7%，较此前预估4%大幅下调1.3个百分点。

“我们益发担忧由于政策有效放松滞后，导致中国宏观经济不稳定风险上升，...宏观稳定性和政策信誉都面临风险，“美银美林证券在一份报告中称，尽管中国决策者9月底已经有所行动，但任何新举措要发挥效应恐怕都需要一些时间。

房地产是最大拖累

政策调控效果明显，中国传统的楼市“金九”效应黯然失色，9月房价加速降温，尤其三、四线城市下行压力加大。9月70城中新建住宅价格环比有36城下跌，二手房有52城下跌，为多年来罕见。

高压调控导致房地产活动持续放缓，中国9月房地产开发投资、新开工面积、融资、销售等指标都表现不佳。其中，9月新开工面积同比下降13.5%，连续第六个月下滑，为2015年3-8月连续下降以来出现的最长连降趋势。

中信证券首席经济学家诸建芳认为，无论是从开发投资层面，还是从销售层面来看，近期房地产行业确实面临着较大的压力，但从全国范围来看，并不存在房地产行业的系统性风险.

“预计政策在规范房地产发展的过程中，将会注重整体的节奏和边际上的力度，避免次生风险的发生，”他表示。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，决策层将通过确保债务有序重组、确保其它健康大型开发商能获得足够融资，努力遏制陷入困境地产商的风险向更广泛经济领域扩散。

鉴于地方债发行有望提速，以及央行维持四季度流动性合理充裕的表述，他认为中国“周期性政策正处在拐点(inflection point)”，四季度仍有望调降存准率50个基点，加上房地产调控和减碳政策微调，应能中止广义信贷的快速下滑，四季度信贷可能温和回升，明年上半年在财政支出和信贷“前置”推动下明显上升。

中国三季度GDP中房地产业生产总值同比已经转负为-1.6%，远低于上半年的13.6%。国家发改委官员称，要加强房地产市场监测，尤其是要密切关注一些企业和项目经营问题，把防风险放在首位。

央行上周五对房地产进行了“纠偏”，称部分金融机构对“三线四档”要求误解为银行不得新发放开发贷款，对此在9月底房地产金融工作座谈会已经对主要银行进行指导。不过发布会上央行对于是否降准继续保持沉默。

花旗研究部经济学家余向荣、刘利刚在题为“经济大幅放缓呼吁果断(Decisive)政策支持” 的报告中，将四季度中国经济增速预测调降0.5个百分点至4%，并预计政策定向支持会加力。

但供给侧受限意味着强力拉动投资需求恐怕不再简单有效，央行表态则促使花旗将降准时机预测推迟到明年一季度，并建议2022年降息25基点。

他们认为，要防止房地产风险外溢，需要对房地产行业有更多果断的流动性支持；而冬季过后伴随着生产端限制减轻，预计有更多政策支持举措出台以遏制房地产带动的经济放缓。