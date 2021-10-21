当八国联军被扭曲成正义之师

来源：中时电子报

作者：吴昆财

两年前有位在广东的台商，其高中女儿至大陆探亲。假日时，台商对其女儿表示，欲带其至国父故居参观。其女一脸茫然回答：国父是谁？惊讶莫名的台商解释：国父就是孙中山啊！其女竟再反问：孙中山又是谁？

类似这样令我们这几代人根本无法置信的事实，竟然发生于现阶段的台湾各个角落。究其实，这已不是单纯个别学生的问题，而是普遍去中国化历史教育所衍生出对国史的疏离，甚至是仇视的现象。无怪乎，作家吴淡如会感慨指出其女不知谁是孙中山，企业家郭台铭的女儿不晓得岳飞是何许人也！

以下试举目前在国中教育现场的某版本，有关辛亥革命的文本：

清末革命运动：1894年（光绪20年），孙中山受到甲午战争中国战败的刺激，在夏威夷檀香山建立兴中会，鼓吹革命。1905年（光绪31年），结合其他革命团体，在日本东京组成中国革命同盟会（简称“同盟会”）。同盟会成立后，扩大宣传革命理念，密集发动武装起事。后来清廷虽也推动“预备立宪”，试图挽回民心，但表现令人失望，反而留给革命派可乘之机。

建立民国：1911年（辛亥年），清廷宣布铁路收归国有，引发各地士绅抗争。10月10日，湖北武昌的革命派趁机发动武装起事，一举成功。各地立宪派人士纷纷转向响应，促成许多省分宣告独立，脱离清廷，史称“辛亥革命”。民国元年元旦，中华民国临时政府在南京成立，孙中山就任临时大总统，中华民国正式诞生。

辛亥革命的意义：辛亥革命汇集多方力量，终结中国两千多年的帝制时期，转而宣示国家主权属于“国民全体”，建立了崭新的民主共和体制。虽然这场革命改变中国的国家型态，但起事仓促，未能充分巩固“主权在民”的立国宏规。

该版本谈辛亥革命，广义的字数只有400个字，其中史实的叙述只有298字，但史论竟达102字。以298字根本无法让学子们掌握辛亥革命的完整史实与来龙去脉，当他们仍处一知半解之际，突然间，立刻引入了作者自以为是，那种只见秋毫不见舆薪的史观：“虽然这场革命改变中国的国家型态，但起事仓促，未能充分巩固‘主权在民’的立国宏规。”硬是加强诸于学生历史记忆中，从而对辛亥革命产生刻版印象。

在现行举世所无的历史课纲下，而制作的历史教科书，它们之所以强行问世，加诸于学子，追求的目标可谓路人皆知，乃欲达“去中国化”。但城门失火，却殃及池鱼。对现今与未来的历史教育，埋下了不可抹灭的伤害：

一、缺乏历史叙述的脉络：历史学首重的必然是事件的前因后果，并尽力建构其因果的完整关系，尤其是史学强调“孤证不能成立”和过度类推的谬误，必须一分证据，讲一分的话。可是短短400字的文本，根本无法做到严谨的历史叙述。例如谈武昌起义的原因，就只提到是“清廷宣布铁路收归国有，引发各地士绅抗争。10月10日，湖北 武昌的革命派趁机发动武装起事，一举成功。”这种过度简化的叙述，也是历史教育的重大危机。

二、去历史化：在现行历史教育时数大幅度删减，以及文本内容同时浓缩，加上撰写者时而加入偏颇观点的多重影响下，几乎完全失去了原本应该传达给学生的历史知识，这就是不顾专业去历史化，最后将产生众多“史盲”。

三、没有脸谱的教科书：历史学有其研究的重点，包括时间与人，舍掉人为主体之外，史学毫无存在价值，是故历史学乃是为人文学。质言之，历史的传递，必须是以人为中心的知识建构。一个故事之所以能引发共鸣，人物的呈现是其关键。但吾人检视文本，除了孙中山一人之外，完全不见任何其他的历史人物，在这段关键性的中国革命史，扮演任何角色，如黄兴、陆皓东、黎元洪等。历史学上的人、事、时、地等，重要的学术原则，在文本里完全失去作用。至此，我们可以称呼这份文本是“没有脸谱”的教科书。

四、“仇中亲日”的史观。其实，淡忘历史，也就罢了，但可怕的是制造对历史错误的解读。由于现行执政者为逞个人私欲，仍极力地制造仇中恨中，进而美化列强如日本侵略的正当性，在教科书里俯拾皆是，忘记了侵略战争谴责的普世价值。所以诸如近日来一本以《八国联军乃正义之师》的书籍，在台湾出版，最后引发了华人社会的侧目与挞伐。它之所以敢冒天下之大不韪，究其实与台湾去中国化教科书，真有着表里呼应之效，也就不足为奇了。

总之，在现行仇中、媚日的史观与去中国化历史教育下，学生们不认识国父与孙中山，历史程度的低落绝不是最下限。我们可以预见，其崩坏势必一波接着一波挑战底限，诸如中研院某前研究员竟然指称：“中共在1895年把台湾割让给日本”的张冠李戴笑话，必将层出不穷。不过究竟如何拨乱反正，却要等待有志之士揭竿群起！

作者为嘉义大学应用历史系教授