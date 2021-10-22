美国能接受别国也有航行自由吗？

来源：香港01“01观点”

日本海上自卫队指出，本周一（18日）中国及俄罗斯两国在海上联合军演期间，舰艇编队越过日本海域附近津轻海峡。这是中俄舰队首次以编队形式通过该海峡，分析认为将来中俄两国军演将可能继续在日本附近海域进行，甚至围绕日本一周也不足为奇。

津轻海峡为日本本州岛与北海道之间的一条细长海峡，最宽的位置不到20公里，最窄处只有18.7公里。按《联合国海洋法公约》（下简称《公约》）的一般原则，距岸12海里（约22公里）的海域为该国领海，而日本领海一般也以此而定。在这原则下，宽度只有不到20公里的津轻海峡理论上可以被日本全数划归领海，加上津轻海峡也不属于《公约》中所指定的过境通航水域，日本有理据阻止外国船只进入。

方便美国的“航行自由”

不过，日本没有将津轻海峡全数划为领海，原因在于美日1960年签订了《美日安保条约》后，为了方便盟国美军的核动力舰只通航重要水道时不会与日本“无核三原则”抵触，日本政府在其附近五个原本可全数划作领海的海峡中保留了一部分作为公海。

由于早年美国海军能够完全控制海上霸权，公海便成为了为美军提供个方便的地方，这与美国一直所宣称支持的“航行自由”其实如出一辙。美国多年来积极在各地宣扬航行自由，四处派出军舰进入到敏感地区，以彰显其军事存在的威慑力。原则上，船只在公海应有通航自由，《公约》的建立本身是希望各国能和平地使用海洋。但美国却将“航行自由”解读成可经常派军舰出没于他国附近水域，难言是出于和平目的。近年来，美国屡屡以航行自由为名派军舰出入具争议的南海地区，引发与中国的军事磨损，便成为区内军事危机的源头。

美国海洋霸权渐失

随着近年中俄等国的海军发展迅速，这些原来有利美国的海洋规则变得尴尬起来。中俄海军编队穿过津轻海峡，甚至如果真如一些专家所预估，未来中俄舰队可能围绕日本航行，将对日本带来一定的压力。除了在盟友日本周边航行，中俄军舰更可能直接到美国附近的海域航行。今年8月，美军就公布了照片指中国的055型导弹驱逐舰进入了阿拉斯加的专属经济海域。

然而，美国既然支持所谓“航行自由”，也身体力行地频频派军舰四处宣扬，便难有理由反对中俄这些行为。中国《环球时报》总编辑胡锡进就曾经讽刺美国的“航行自由”说：“希望中国军舰穿越加勒比海或出现在夏威夷和关岛附近时，美国会坚持同样的‘航行自由’标准。”此番话当中或带有意气之争，但这次中俄舰队通过津轻海峡，无疑就是一个重要的警号——并不只有美国才有“航行自由”。问题是美国是否能接受这种威胁呢？

当初美国设立一些规则往往是出于对自己有利的情况，但随着时势变迁，对美国有利的规则也有可能改变，届时美国的态度又可能改变。例如世界贸易组织（WTO）起初是在美国提倡下成立，但现在却时常被美国攻击其规则不公平。如果美国将来对“航行自由”的态度和标准起了变化，那还能如何说服他人美国是支持“以规则为基础的国际秩序”？

