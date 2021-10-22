戒严尚有档案，防疫全无记录

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

前民进党立委黄国书因为被发现曾担任国民党线民遭新潮流除名，日前更在脸书上自承此事宣布“三退”：退出民进党、退出党团、任满后不再参选。消息传出后，在绿营引起一连串的连锁反应，就连前民进党主席江鹏坚都被挖出有调查局的背景。

“转型正义”是2016年蔡英文带领民进党执政以来，绿营的主要诉求，但“转型正义”转到自己人身上之后，却成为民进党不可承受之重。除了前主席施明德、前秘书长罗文嘉等少数人之外，多数民进党人都将矛头指向国民党，认为国民党才是万恶的源头，没有人去追究黄国书的作为与责任，甚至连一句责备、批评都说不出口，仿佛宣布“三退”、取得前国防部长蔡明宪的原谅之后，黄国书所有的过错就已经一笔勾消了。

也因为黄国书、也因为担心未来还会“转”出更多的自己人，绿营内部也开始出现认真思考“和解”的声音，有部分人开始讨论，目前促转会的作法，是真的有助和解，还是造成更多的伤害？民进党总召柯建铭就举汉光武帝刘秀烧诽谤信的例子，质疑黄国书的隐私外漏有违立法意旨，也不忍苛责黄国书年轻时的错误。

虽然说是执政党，但民进党的作风一向更像是个帮派。政党是以理念、政策来争取选民的认同与支持，理论上会为相同的理想、价值而奋斗。而帮派则只管利益跟亲疏，所有是非对错的衡量标准，都只看是否对组织、首领效忠。所以黄国书早年的过错可以轻轻放下，丁怡铭扛责之后可以再受重用，陈其迈面对大火的“双标”理所当然，陈柏惟也自然成为蔡英文口中“不该孤单、认真的人”。

黄国书事件后，民进党扑天盖地的指责国民党，认为这是国民党必须承担历史责任，即便当初的加害者已不存在，但国民党仍应深切反省，应该站在守护台湾、自由民主的这一边。

虽然没有明讲，民进党的逻辑显然是“父债子偿”，即便包括朱立伦、江启臣在内的国民党领导人和公职，当初多数可能都还没加入国民党，即便国民党已经两度在野（甚至可能永久在野），国民党仍必须继承这个“原罪”，永远当民进党的提款机。但“转型正义”的理论里，从来没有“父债子偿”这件事，这件事既不正义、也不民主。

民进党在用一根手指指着国民党的同时，全然没有看到另外四根手指指着自己。

根据媒体报道，黄国书的事件大约发生在戒严时代的末期与解严的初期。当时的国民党政府一方面用《动员戡乱时期临时条款》冻结了《宪法》、剥夺了民主，又用《戒严令》限制了人民的种种自由、侵害人权。但即便在那样的情况下，国民党仍然留下了为数不少的档案，我们今天才有还原历史、追究责任的依据，黄国书的过往也才会被曝光。

但反观今天，民进党借着疫情和国会优势，无限扩大行政权，几乎把《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴条例》当成《临时条款》来用，肆意的限制人民的自由。即将上演的陈柏惟罢免、年底的四项公投，都随行政机关的喜好搓圆捏扁，想什么时候办、就什么时候办。疫情比台湾严重N倍的日本都马上都要进行大选了，台湾的公投还没举行，这是民主奇迹还是民主笑话？

“嘉玲”重现已经很久了，停业超过五个月的“八大行业”却仍然不能开放，政府剥夺《宪法》保障的工作权、生存权、平等权，可曾有科学的基础、可曾有适当的补偿，可曾想过应该给一个交代？监察院、司法院、大法官会议，可曾有半点的动作，捍卫人民的自由和人权？如果所有的监督机制都停摆、失能，行政权一权独大，这是一个什么样的民主？

戒严时期的国民党，尚能留下档案跟记录，今天的民进党执政，却理所当然的说“3＋11”没有会议记录，“再问100遍就是没有”，甚至声称如果有会议记录会让“指挥中心运作不了”，这种傲慢、独裁的心态，岂不更胜过去的国民党？当初戒严时期受伤害的人，尚可以从档案中找回正义，今天疫情受害的人，将来想要找个交代、讨回公道都不可得。

不仅仅是“3＋11”而已，指挥中心其他有伤害人民自由疑虑的决策，又有哪一件有会议记录？日前政务委员张景森为山林脱口罩请命，卫福部长陈时中竟然说没有这个规定，人民的自由被限制了这么长的时间，却连个依据都找不到，这是什么自由民主？这是什么样的人权国家？

由于台湾人民的“反中”情绪高涨，为了对抗中国大陆跟病毒的威胁，台湾有相当高比例的民众，愿意牺牲自由与人权。但回头想想，当初戒严时期国民党侵害人权的理由，不同样也是为对抗中国大陆而必须牺牲人权吗？当初的“保密防谍、人人有责”、“匪谍就在你身边”，不就是今天“对抗假新闻”、“认知作战”的同义词吗？

今天的民进党在高唱转型正义、指责当年国民党如何不义的同时，或许也该照照镜子，看看今天的自己，是不是也不知不觉走上了当年两蒋的老路？今天自己的所作所为，是否又能经得起历史的检验。