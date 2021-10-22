人民币国际化进程远落后于经济体量 单纯金融政策推动效果或有限

来源：路透社

作者：马蓉

今年以来债券南向通、跨境理财通试点相继落地，人民币国际化持续稳步推进。但业内人士表示，与中国经济体量相比人民币国际结算量仍然偏低，因中国进出口贸易均难以人民币计价结算，且实体企业的投资渠道远未打开。

他们并指出，近年来沪深港股通、债券通成功落地，推动资本项下的人民币跨境结算量迅速走升，但这些举措仍是封闭的“管道”而非“蓄水池”；如何从“闭环式”的开放扩围推进，并促进人民币资产与全球日益增长的安全资产需求相匹配，均需要更多开放政策予以配套。

中国中化控股总会计师杨林周四在金融街论坛上说，单纯的金融政策在推动人民币国际化方面的效果较为有限，“充其量是一种利益的再分配，而不是价值创造。”

他进一步指出，与中国的经济体量相比，人民币跨境结算量总体偏低，其原因主要有三个方面。第一，从进口角度看，进口企业应是对外支付人民币，但中国进口的商品70%是原油，而原油是高度绑定美元计价的商品；同时，原油出口国对华贸易量非常有限，没有动力接受人民币。

第二，从出口角度看，中国出口的商品在全球的供应链、产业链的竞争力不强，因此依然使用美元或其他国际货币，直接以人民币计价的产品几乎不存在；相比之下，韩国和日本大量的产品是以本币计价的。

“在这样的情况下，对企业而言，唯一剩下的就是资产和负债在币种匹配上的风险控制，”他称，“如果境外能够进行人民币的投资，企业自然有动力配置相应的人民币相应的资金来源，进行人民币负债的匹配。”

他表示，但在投资方面，除了北上资金、南下资金有便利的通道外，“实体经济投资这个门远远没有打开，因此企业在投资方面也不大可能将人民币作为国际投资货币使用。”

“一个国家的货币国际化，不是单纯的金融政策能够推进的，而是首先通过实体经济的国际化程度，才能带来货币国际化速度的提升，”杨林称，从实践情况看，如果政府能够帮助实体企业实现产业链的升级和竞争力的提升，可能是推进人民币国际化最有力的措施。

中国央行宏观审慎局副局长周永坤在同一场合指出，在人民币国际化过程中，监管部门的工作重点应该是以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，逐步解除人民币在跨境业务中的使用障碍。

国际货币基金组织（IMF）公布的数据显示，第二季度，人民币在全球外汇储备中的占比2.6%，为连续六个季度上升；周永坤称，这个数据比人民币刚加入SDR（特别提款权）时增长超过一倍。

环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）上月报告称，8月人民币国际支付份额由7月的2.19%下降至2.15%，创三个月新低，人民币国际支付排名则维持在全球第五水平。

从“闭环式”开放继续推进

香港交易所首席经济学家巴曙松在论坛上指出，虽然近年来人民币国际化进展明显，但目前的状况远远无法与中国的经济体量和国际地位相匹配。

同时，得益于沪深港通、债券通顺利运转，带动资本项下的人民币跨境结算量走升，但这只是人民币国际化的第一阶段。

“因为它是封闭的，...只是一个管道，只是一个channel，不是一个pool，不是reservior，所以能不能再往前推一步，让流出的资金能够留在香港。”巴曙松称。

他认为，一个可能的方向是，从目前在岸与离岸投资者的交易，发展到离岸投资者之间的用人民币进行交易，再拓展到更多的领域，如商品和衍生品领域。

另外，从区域合作来看，巴曙松认为，目前东盟已经成为中国第一大贸易伙伴，且该区域人民币计价结算基本上已经超过10%这一重要节点，在这个基础上顺势推进人民币国际化更容易取得成效。

周永坤也指出，下一步央行将支持人民币在RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）等合作框架和境外合作园区建设中使用，重点推进与周边国家使用人民币进行跨境结算。

人民币有望成为安全资产货币

当前欧美主要经济体已处于低利率、负利率环境，加上疫情和地缘政治变化导致不确定性陡升，全球安全资产的供给和需求存在较大缺口，人民币资产被业内寄予厚望。

“美元其实在透支它的能力，从安全资产的供求关系来看，人民币应该有很大前景成为安全资产的货币，”中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心主任高海红在金融街论坛上称。

她进一步表示，如果人民币的国债、中国金融机构高级别债券能够作为安全资产，这对全球货币体系的稳定性都是一个贡献。

巴曙松也谈到，全球范围看人民币资产确有吸引力，国际资金对安全资产的需求也会加大对人民币资产的配置，“但是怎么把这种需求变成现实，政策要配套。”

周永坤引述数据称，截至9月末，境外主体持有境内股票、债券市值分别达到3.5万亿和3.9万亿元人民币（7400亿至8200亿新元），同比分别增长20%和35%；今年1-9月，证券投资项下人民币跨境收付金额约占人民币跨境收付总额的近一半。

“（央行）努力扩大人民币在储备、资产配置和金融市场交易中的使用，持续拓展人民币的储备和投融资货币功能。”周永坤称。

