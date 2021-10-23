来源：中时电子报

美国总统拜登21日在答覆民众有关中国大陆若武统台湾，美国会不会保卫台湾的询问时，不假思索地说：“会的，我们对此有承诺”。但美国怎么保卫台湾？派大军压境全力助台？动用印太驻军大举入台？是打一场有限战争？还是升级为毁灭性核战？还是学习美军参谋首长联席会议主席密利，先致电北京打个招呼，演一场戏了事。

拜登谈话可分几层意义看。首先，只是一种宣示。拜登说“有承诺”，美国在全球的军事基地不可胜数，战线拉长导致财政赤字连连，逼得政府差点关门；更有甚者，终结驻军、弃阿富汗人民于不顾的就是这位总统。所以拜登的“承诺”，恐怕只是为了维持美国传统霸权的国际秩序、防止被崛起的中国取代罢了，预料下月“习拜会”后美国可能又会改口。

其次，中共趁美、英、日、澳等国南海军演之际，10月初连5日派军机侵扰我西南防空识别区达150架次，进行全方位操演，强化多机种、大兵力、全时程、立体作战模式，已逐步掌握台海、南海的制空权、制海权，一旦台海开战，美军有把握打胜仗吗？打仗不是请客吃饭，台湾募兵制兵源不足，志愿役不续签，加上不少人不知为何而战，拜登又如何越俎代庖？该不会所谓的“承诺”，就是不断卖武器给台湾吧？

再说，共军已非昔日吴下阿蒙，今年三海的饱和式操演每月不下数次，国防部长邱国正指2025年中共就具有全面犯台能力，时间点恐怕得往前推了。

拜登谈话后白宫出来灭火，指“美国支持台湾自我防卫、反对改变现状的立场从没改变”，倒是泼了拜登满脸冷水。的确，与其打一场没把握的仗，不如改变战略决策，劝两岸步上谈判桌，来得更省心，更保区域和平。

实力是王道，跟着台湾搞民粹，只会害到台湾。