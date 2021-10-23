朝鲜试射新型潜射导弹的意图和未来展望

来源：香港01

作者：郑成长 译者：周萱

朝鲜半岛局势不断传出新动态，韩国文在寅政府多次抛出终战宣言构想，朝鲜则近期频繁试射导弹，并最新于10月19日时隔两年试射潜射导弹。韩国世宗研究所朝鲜研究中心首席研究员郑成长认为，此次试射旨在对终战宣言和韩国展现航天技术做出回应，并认为朝鲜半岛局势将在明年北京冬奥会前出现转机。

10月19日上午10时17分左右，朝鲜从咸镜南道新浦市的海军潜艇基地向东海试射了一枚潜射弹道导弹（SLBM）。这是朝鲜今年进行的第8次新武器试验，也是时隔两年再试射潜射导弹。

当天，韩国国家情报院院长、美国国家情报局局长和日本内阁情报官恰好于首尔进行会谈。同时在华盛顿，三国的核谈判首席代表也举行了会议，寻求与朝鲜恢复对话。

发射时机并非巧合

在首尔和华盛顿举行重要会议的同一天，朝鲜试射了一枚潜射导弹，这似乎不是巧合。朝鲜可能对美国和韩国进行公开对话不感兴趣，尤其是对泛泛而谈不敢的终战宣言不感兴趣，无论是在国内还是在国际场合均为如此。

在10月19日试射潜射导弹之前，朝鲜在其宣传网站《我们民族之间》（우리민족끼리）上发表了国家统一研究所所长玄哲（Hyun-cheol，音译）的论文， 他批评终战宣言是“忽略地基，试图从10楼开始建造公寓的举措”，并称朝韩关係的持续敌意在于美韩联合演习和韩国进攻性武器装备的现代化。

10月19日也是首尔国际航空航天与国防展（Seoul ADEX）的开幕日。该展览于首尔郊区的机场举行，展期五天，它始于1996年的“首尔航空展”，自2009年纳入了地面防御部门之后，成为韩国最大的航空航天和国防专业综合贸易展。在此次展览上，韩国国防部展示了72种韩国制造和韩国军队使用的陆空无人作战系统。

此外，韩国计划在10月21日发射自主研发的“世界”号（Nuri）运载火箭，该火箭将携带一个人造卫星模型。

因此，朝鲜在10月19日试射新的潜射弹道导弹很难说是巧合。人们可以认为，朝鲜是想表明它已经成功地开发了新的潜射导弹，与韩国的航空能力形成对比。

追求国防发展“正常化”

朝鲜《劳动新闻》声称该国早在五年前就已成功发射了第一枚潜射弹道导弹。不过韩国并不认证朝鲜是真正从水下发射导弹，该国9月15日试射潜射导弹成功后，宣布本国是世界上第七个成功试射潜射导弹的国家（如果算上朝鲜应该是第八个）。

在朝鲜10月19日试射新潜射导弹时，朝鲜最高领导人金正恩和负责后勤的干部都没有出席。

据分析，朝鲜试射新型潜射导弹时，高级官员故意缺席，是为了给国际社会一个印象，即这次试验是朝鲜国防力量发展的一个必然过程，而不是为了威胁某个国家。

此外，朝鲜在10月11日举行了国防发展展览，而不是阅兵式，以表明朝鲜和其他国家一样在追求国防发展。

北京冬奥会或出现对话窗口

朝鲜若要想完成潜射导弹或新武器，必须进行多次试射。因此，预计朝鲜未来将继续试射，以便在年底前完成潜射导弹或新武器的研发，并在国内外大规模宣传。

由于北京冬奥会将在明年2月开始，因此朝鲜在明年1月和2月会避免进行试射，或许尽可能地赶在那之前进行导弹试射。然后，朝鲜可能突然改变策略，在2022年初的北京冬奥会之前进入对话模式。

如果韩国、美国和中国届时没有共同拿出朝鲜战争各方都能接受的无核化解决方案和相应措施，临时对话阶段可能再次导致长期危机。

作者是美国华盛顿伍德罗・威尔逊国际学者中心研究员、韩国世宗研究所朝鲜研究中心首席研究员。