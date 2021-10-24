民进党没救成陈柏惟 反暴露自己问题

来源：台湾《联合报》

联合报社论

基进党台中立委陈柏惟被罢免案，在民进党全力救援下，虽激出了近五成二的高投票率，仍然挡不住当地愤怒的“删Ｑ”民意。以陈柏惟问政之言不及义，他被罢免，只是刚好而已。相形之下，民进党不顾是非地为他辩护力挺，操作手法已到了荒腔走板、不顾理念的地步。由此看，这场罢免案也是民众对“影武”的执政党之不满和警告。

年初桃园市议员王浩宇的罢免案投票率仅二成八，即成功将他罢免；去年高雄市长韩国瑜的罢免案投票率四成二，也成功罢免。这次五成二的投票率当然是异数，说明双方交战之激烈，其实已被推升为蓝绿阵营的替代战争。最后的差距不到五千票，说明了“删Ｑ”案赢得惊险；但如果不是民怨高涨，不会冲出这么踊跃的投票。

综观这场罢免案，民进党介入挺陈柏惟的程度，已远超过对己党议员王浩宇的支持。民进党虽一再将“删Ｑ案”丑化为“报复性罢免”，企图降低罢免正当性；但当初民进党将“罢韩”案定位为“反制失格民选官员、民代”，走的不正是“报复”路径吗？

陈柏惟成为被罢免标的，绝非因为他是“抗中保台最力”，或者国民党“以大欺小”；主要因素是陈柏惟在国会的表现堪称集“脱序演出”之大成，浑然不知立委的天职为何。加上他被爆出肇逃、涉足赌博电玩，愈发强化他被罢免的正当性。尽管绿营用尽手段企图扭转陈柏惟形象，对于肇逃，说他“已经勇敢悔过”；对于其家族开设赌场，拗成他“出身寒微”，理由都荒谬至极。如此狡辩，更显示民进党只在乎输赢，心中毫无信念与价值。

民进党派系的高度动员挺陈柏惟，确实发挥了相当的威力。例如，民进党以举党之力把罢免案升高为“抗中保台”之战，继续消费“芒果乾”的剩余价值，并将其对手颜宽恒乃至整个台中二选区“染黑”，企图“以毒攻毒”。包括陈柏惟在倒数阶段以“苦行”打悲情牌，并发动亲绿财团及艺文人士为其举办造势晚会，都把罢免案推至一个显不相称的高潮。

这些手段，到了投票当天仍“奥步尽出”。例如，基进党造谣“投票所发生状况”，民进党议员陈世凯、许淑华等人撰文“反罢免”，以及陈柏惟总部派出之监票人员到投票所摄影等，在在绷紧支持者神经。这等手段，比起当年高雄市长投票前夜陈菊阵营的“抓到了”事件，恐怕还更胜一筹。可见，为挡下罢免，泛绿营几已无所不用其极。也因为如此，罢免案的成功显得意义格外不凡。

一直以来，蓝绿在台中市第二选区互有胜负，这样的“摇摆选区”，其实是很好的民意观测站。2020年的大选，这个选区的选民选择了蔡英文和陈柏惟；而如今，民意再度转向。可见，民选公职人员若只知作秀，不问百姓疾苦；或只谈意识形态，不问民生，终会被唾弃。如果绿营把删Ｑ成功归因于国民党或颜家的动员，那就低估了这场罢免的意义。

对国民党而言，朱立伦算是赢得了他党主席的第一战，但赢得并不轻松。接下来，更重要的任务是年底的四大公投案，还有台中这席立委补选，以及蓄势待发的林昶佐罢免案。这些，都是九合一地方选举的前哨战，国民党必须步步为营。这次，民进党倾巢而出却未能成功救援陈柏惟，原因是它利用执政地位做出太多嚣张、跋扈、背离民意的事，严重伤害了民众的信任。选举策略再强大，终究无法赢得民心，这是民进党必须学到的教训。