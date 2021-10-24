发言跌跌撞撞 拜登两岸政策混乱

来源：联合新闻网

作者：孙扬明

美国上自拜登总统，下至重要政府成员近期的言行，凸显美国目前对台或两岸政策，进入一种混乱、没有指导原则状态。从美国盟友到中国大陆没有人知道，美国会把两岸带到什么状态，或许要到拜习线上高峰会后，才可能略见端倪。

仅拜登总统个人，今年四次提及台湾议题发言，就一片混乱；其中两次遭白宫官员修正，更有一次是没人知道他到底讲什么。

今年除夕，拜登与习近平的对话中，拜登说，他不会公然反对习近平在香港、新疆与台湾所做的事情；习近平也说他理解（白宫之前发布新闻说明指拜登在通话中“关切”香港、新疆与台湾议题）。

但八月接受ABC访问时，拜登把台湾列入享集体防卫承诺地位，并宣称若北京对台动武，美国必定介入；此说一出，有认为美打破往昔台海“战略性模糊”政策；为此，白宫资深官员不得不澄清。

不想十月初，拜登又口出“我曾和习谈及台湾，我们同意…会遵守台湾协议。”但无人知晓协议为何；“协议说”不到24小时，金融时报就传出美国准备同意把台北驻美代表处更名为“台湾代表处”。拜登与习近平通话不久，美方居然安排这种事？还让它曝光？

没多久，拜登再出惊人之语；他对CNN说，关于防卫台湾，“美国有所承诺”。白宫官员只好再度出面更正，“政策没有任何改变”。

与此同时，亚太副助卿公开表示“中共错误延用当年排除台北的第二七五八号决议案”，以此表示对民进党政府参与联合国的支持。

没人知道，在这样一幅跌跌撞撞图象下，美国政府想表达出的政策走向为何？美国拜登政府愈来愈像是个一任政府；北京现下一心维稳，以平稳过渡二十大为先；显然是要在明年二十大后再处理对台议题；再加上蔡英文的“四个坚持”，只能说，台湾未来令人心忧！

作者是资深媒体人