房地产税将调整收入分配与土地财政

来源：明报

中国楼市再迎来重磅消息。全国人大常委会昨日授权国务院起草房地产税试点办法，由试点地区政府制定具体细则，试点期限为5年。决定未透露将执行试点的城市，学者及内媒指出，试点预计在经济条件好、房价上涨较快的城市率先展开。

新华社报道，人大常委会通过的决定指出，为积极稳妥推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。决定称，试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。

国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区政府制定具体实施细则。试点期限为5年。试点过程中，国务院应当及时总结经验，在授权期限届满的半年以前，向人大常委会报告情况，需继续授权的，可提出相关意见，由全国人大常务委员会决定。条件成熟时，及时制定法律。

决定发布后，财政部、国税总局有关负责人随即表示，将依照授权起草房地产税试点办法，按程序做好试点各项准备工作。

青岛大学经济学院教授易宪容表示，国务院现在只说要试点，但没有基本框架建设，仍面临很多问题。他认为，房地产税推出来“要达到什么目的”、相关税率及免税条件，中央要讲明白、规定清楚，不能由地方政府去搞。他称，因现时地方经济依靠房地产拉动的发展模式，若中央不设定税基，地方政府怕触动房价引发连环效应，一定往最低去做房地产税的税率比，“公平公正的房地产税一定会牵涉房价调整，房价一调整，整个经济发展模式一定要转型”。决定未透露将执行试点的城市，易宪容称，“试点肯定要经济条件好的地方”。

经济观察网指出，试点城市可能会基于几点考量，一是经济发达地区，尤其是东部沿海城市；二是过去一段时间房价上涨较快的城市，如深圳、杭州、上海等地；三可能要考虑到土地出让金收入比较高的城市，比如苏州、杭州、上海；四是有较好纳税基础，比如上海、重庆，已经试点过房产税的城市。

文章续指，财政部、国税总局、住建部等主管部门5月在京召开房地产税座谈会，上海、重庆、深圳、杭州、苏州、济南相关负责人均有参加。会上总结上海、重庆房产税试点经验，还向深圳、杭州、苏州、济南城市征询“是否支持其所在城市试点征收房地产税”等问题。房地产税涵盖开发建设、房产交易和持有三大环节。房地产税中的持有环节税，即房产税，目前只有上海、重庆两试点。

中国政府10多年来一直想推进实施房地产税，但据报遭遇来自地方政府在内的多方阻力，人们害怕楼价下滑或出现恐慌性急售，市场一直担心该税影响经济增长。《华尔街日报》上周四（21日）引述熟悉政府商议情况的消息人士指，由于担心会造成更广泛的影响，开征房地产税的试点城市已从最初计划的约30个减为10个左右。

青岛大学经济学院教授、中国社科院金融发展室前主任易宪容对明报表示，“房地产税2003年就说要做，当时我们弄了很多研究报告，一直到现在（还没正式推出），可见阻力很大”。实际上，房地产税是世界上相当普遍的税种，“连津巴布韦都有，就中国没有”；但持有房子的人没人愿意交税，“有权利的人持有最多房产，一讨论就堵死了”。

他指出，房地产作为20多年来中国最大的财富分配机制，占目前中国居民的财富70%以上，“一点个人所得都要交税，（房地产）这么大的一个体量不交税，是相当不公平。政府要搞共同富裕，如果不用房地产税调整，基本上就是一句空话”。

易宪容补充，一方面征房地产税要调整收入分配关系，另一方面要让地方政府不依赖土地财政；但这样中国的土地财政肯定要调整，如设立全国性的土地基金，政府卖土地得钱放进基金，通过财政转移支付来调节各个地方土地出让金，公平使用。“如果税征收得合适，对房地产市场影响会很大，投资性市场热度马上就会退下来”。但最终转型完成后，由于稳定了预期，减少了各方面不确定性，地方政府会更加愿意出让土地，房地产开发商也愿意大胆开发，市场供给就会愈来愈大。