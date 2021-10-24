欧美对华转和风 杯葛冬奥难升温

来源：星岛日报

星岛日报社论

距离2月4日北京冬奥开幕日只有103天，冬奥圣火亦已由希腊传抵北京，预示北京冬奥进入最后倒数阶段，最后筹备工作仍要面对两大挑战，包括西方反华组织正推动的杯葛京奥，以及如何防范新冠疫情影响。由于美欧皆有意缓和与中国的紧张关系，没有大国在幕后鼓动杯葛京奥的行动，中国面对的压力可大减；另吸取了东京奥运封闭式管理比赛的经验，加上北京比东京更有成效的防疫措施，相信亦可大大降低京奥的传播风险。

北京举办冬奥，将成全球首个举办过夏季奥运和冬季奥运的城市，在剩下一百余天，京奥还要面对两大难题。其一是外国一些反华组织希望各方杯葛京奥，令中国丢脸。希腊周初特别为京奥圣火举行采集仪式，就有港独、藏独分子试图干扰，结果遭希腊警方拘捕。

政府无意炒热 抵制不成气候

杯葛京奥的声音今年初在西方发酵，一百八十个人权组织联署，指责中国人权状况近年急剧恶化，呼吁西方杯葛京奥。美国、加拿大和欧洲议会的反华议员也作出和应，美国政坛第三号人物、众议院议长佩洛西五月时提出要“外交抵制”京奥，要求各国领导人不要出席，给杯葛煽风。当时德国媒体亦传出，美国正试图游说欧洲国家联合抵制，然而杯葛京奥的声音近月却沉寂下来，主因是美欧政府皆有意缓和与中国的对立，故不想杯葛京奥的议题闹大。

杯葛京奥这外交“武器”，虽可打击中国声誉，却也会重创与中国关系，故西方亦不想轻举妄动，况且美欧现阶段无意加力遏华，反想改善双方关系，故不愿杯葛京奥议题炒热。

美国总统拜登七月底调整对华策略，虽在军事上仍加力向中国施压，但在外交上则由冷待，改为在经贸、外交、军事等各方面与中方加强接触，并不断游说国家主席习近平与他举行峰会，直至近日中方才松口于年底前举行习拜视像峰会，际此敏感时刻，美国自然不会在京奥议题上横生枝节。

至于欧盟，与美国在阿富汗撤军一事上闹得甚不愉快，欧洲外交自主的呼声高涨，故亦有意与中国改善关系。欧洲理事会主席米歇尔本月中与习近平通电话后表示，尽管双方存在分歧，却都有意筹备中欧峰会。

中欧关系今年转差，主因是欧盟三月时以中国逼害新疆人权为由，制裁中方官员和机构，在中国对欧洲议会反华成员及团体作出反制裁后，欧洲议会却施以报复，搁置审批《中欧全面投资协定》。现在欧洲终释出打破中欧僵局之意愿，自然也冷待杯葛京奥的议题。

在没有西方政府幕后推波助澜下，只有人权组织和反华势力策划的杯葛京奥行动，自然难引起西方媒体起哄，这令近月杯葛京奥声音未成气候，北京要应对亦可以较从容。

奥委呼吁团结 拒绝政治干扰

至于京奥另一大挑战，是防止新冠疫情在举行期间爆发。东京八月举办奥运时，正逢日本新一波疫情反弹，东奥在封闭式管理下，虽有不少漏洞，仍能防止疫情打击东奥，未成疫情扩散温牀。北京控制疫情的纪录远胜东京，在参考东奥防疫经验与漏洞后，京奥将采取更严密的闭环管理，所有参赛选手与随行人员进入封闭赛会园区前，必须完成接种疫苗，或先要在京强制隔离二十一天，园区内有专用交通、食宿安排，并每天对所有相关人员进行核酸检测。

京奥本月初开始场地测试赛，亦试行封闭式管理运作，初步畅顺，至今并无参赛运动员和随行人员染疫。北京对京奥采极严格防疫措施，相信能比东奥做得更好。

奥运经常受政治议题干扰，对杯葛京奥一事，国际奥委会北京冬奥协调委员会主席萨马兰奇说，奥运只关乎团结，奥运就是让年轻人齐聚一堂，大家团结起来。现时全球需要的不是更多政治争斗，而是更多合作，就如大家合力应对新冠疫情。北京办好奥运，亦可让奥运成为推动人类团结的契机，而非增加对抗的场地。