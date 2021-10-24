来源：中时电子报

中时主笔室

立委陈柏惟罢免案通过，他应是史上第一个被罢免成功的立法委员，短短636天的任期就此画上休止符。更是近4年内，继首位被罢免的市长、议员后，再创首位立委被罢免的政治纪录。

接连创纪录的肇因，须归因于绿营执政后力推的《选罢法》修正，导致不同公职人员罢免门槛与基于法理所须反映的正当性能量乖离。但当绿营在2020大选胜后，随即举全党之力投入罢免高雄市长韩国瑜而失去理性，一切就失去讨论基础。

回想当时高喊“光复高雄”的绿营诸君，何曾愿意透过修法，用一场实质公平的游戏面对韩国瑜？后来被罢免的王浩宇、陈柏惟在内，当时不也杀红眼似地倾全力声援罢韩，两人何曾想过跟韩国瑜来一场男子汉的罢免对决？

结果是韩国瑜被罢免后，一把政治恶斗的怒火迅即在全台燎原。由于几乎只要动员政党基本盘就能通过的连署门槛，让审核是否应票决的先行程序正义，顿时变成摆设，无法真正讨论罢免合理性的提案。一旦进入投票阶段，自然就形成政党动员基本盘抢低通过门槛的必杀策略。

且王、陈两人的问政风格饱受争议，自然会被列为“淘汰名单”，果不其然接连落马。韩在事前事后对两人应无太多成见，但两人却始终将韩国瑜当成政治提款机来肆意操弄。如以结果观之，王、陈二人的终局下场，可说是作法自毙的最好例证。

随着陈柏惟的罢免成案，这场延续两年多的罢免狂热应会暂时退烧，导致狂热的错误修法却仍是现行的游戏规则。如立院朝野再不认真面对修法必要性问题，只怕暂歇之后，很快就会卷土重来，一旦仇恨政治再度抬头，将使台湾政治永无宁日。