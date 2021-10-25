为何美国人总是认为中国被孤立了？

来源：香港01

作者：黄治金

为了通过提名，赢得民主、共和两党的投票，美国总统拜登提名的驻中国大使人选伯恩斯（Nicholas Burns）10月20日在参议院的听证会强调了美国对华强硬立场，几乎列举了左右两翼政客近年对中国的所有指控，涵盖新疆、台湾、西藏、香港等议题，包括最近针对中国军备力量和核武库的担忧。

作为一名资深外交官，伯恩斯在听证会做出一种论断。他认为，中国如此强硬和挑衅，已经引起很多国家的反对，在国际社会已经处于被“相对孤立”的状态。他提到，美国不该夸大中国的实力，也不该低估美国的实力。他做出这一论断的直接证据是中国“拒绝”国际社会对新冠病毒的溯源调查。他认为，很多问题需要中国回答。

这一论断不新，甚至有些陈词滥调。或许，在国会参议院这种特殊场合，作为拜登提名的外交官，伯恩斯强调“中国被孤立”也是向议员们宣扬拜登盟邦及价值观外交的成功，属于替拜登政府说好话。但事实真的如此吗？

其实，多年来，美国一直存在孤立中国的主观意识。这也是围堵中国的另一种说法。所以，美国政客也很容易得出中国可能或已经被孤立的说法。这种说法也很容易得到西方舆论的支持。所以，现在西方主流舆论当中有关中国被“孤立”的版本也很多。

一种中国被孤立说法体现在新冠肺炎疫情方面。有些国家认为，中国零容忍策略是一种“自我孤立”。因为新加坡、澳洲和新西兰等国都放弃零容忍策略，有些甚至要和病毒共存，完全寄希望于疫苗接种。而中国坚持零容忍，一旦发现病例就关闭边境、社区等行为，反而被视为是一种自我孤立的做法。

事实上，中国的零容忍策略恰好反映了政府对人们身体健康和安全的重视。西方似乎不在乎这个目标，而对中国而言，重要的不光是这个目标，而是实现这个目标的过程。这个过程或者这种零容忍的态度，体现了中国政府在抗疫过程中对生命和人权的重视。

另外，在世卫组织派团访华开展调查工作之后，美国和澳洲等国将病毒溯源政治化操作，以此加大对中国的施压，服务于自己的外交策略。最后，美国及其盟邦反而反过来指控中国阻止国际社会的调查，认为中国此举也会进一步将自己“孤立”。

就连台湾方面也认为，中国大陆现在已经处于国际社会的"被孤立"位置。这也是台湾政客为何频繁挑战大陆红线的一个主要原因。在他们看来，大陆被孤立有助于缓解针对台湾的压力，台湾反而会在国际社会得到更多活动空间。

而事实上，北京并没有被孤立，也很难被孤立。

在意识形态、经贸、科技方面，有关"中国被孤立"的声音很多。尤其在贸易战期间，美国在经贸、科技、教育和外交等领域全面限制和中国的交往，中国也采取的同等反击举措。有日本媒体（比如Diplomat.com）宣称中国似乎在重回孤立主义。这种声音最大的问题就是忽视了问题的源头，故意忽略美国对中国采取的孤立主义举措。

包括中国国内一些行业人士，反而劝说北京淡化意识形态差异，避免被西方进一步孤立。这完全是本末倒置的说法。贸易战和科技战期间，中国的反应完全是出于维护自己的利益。难道面对美国联合盟友在贸易、投资、科技、尤其是5G和半导体方面对中国的打压和封锁，中国就应该"认命"，置之不理？而中国一旦反击就被视为是自我"孤立"？难道欧盟议会通过涉及台湾的法案，就代表中国大陆在欧洲被孤立了？

要知道，意识形态攻击是由美国极端右翼在特朗普执政后期发起，真正应该放弃意识形态隔阂、摒弃意识形态歧视的应该是美国及其个別盟邦。

最重要的是，中国一直主张多边合作，维护全球化，而且坚持推进改革开放的战略方针。外交上，中国同韩国、俄罗斯以及一些欧盟国家一直保持外交对话，也没有拒绝同主张对华激烈竞争的拜登政府对话；贸易方面，中国已经成为亚细安、欧盟的主要贸易伙伴，而且也是在疫情之下保持经济平稳增长的主要经济体。

因为，所谓“中国被孤立”完全是美国一厢情愿的说法，符合其对华舆论攻击的剧本。而它的盟友随声附和也只能反映西方发达经济体的少数意见，而无法代表整个国家社会。这应该是美国及其盟友对中国又一种误判。