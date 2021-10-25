拜登“真心话” 台湾大冒险？

来源：联合报

作者：张竞

本月21日美国总统拜登于美国东部受邀在有线电视网于巴尔的摩市所举办与市民对话电视节目中，被主持人问到若台湾遭致中国大陆攻击时，美国是否会防卫台湾，当时拜登肯定回应，并表示美国对此有所承诺；因此立即引起媒体严重关切与密集报道。

尽管就目前来说，此项问题已经透过白宫事后正式澄清，并表示拜登所言“并非宣布我们政策有任何变化，我们的政策也没有变化，美台防务关系以《台湾关系法》为依归。会根据该法履行承诺，继续支持台湾自我防卫，也持续反对任何单方片面改变现状”。因此风波到目前看来应当是已经暂时停息。

但在此过程中，首先是向来鼓吹战略清晰之学者专家与政治人物，居然未曾因此雀跃兴奋反而却默然不语；其次是拜登政府立即表态积极澄清，最后再加上北京异常冷静未曾评议，三方表面上之诡异反应，确实是值得吾人思考其中玄机何在。

首先来看为何积极鼓吹战略清晰各方人士，并未在第一时间立即发表回应，其实是有其严肃意义。对此必须要理解到，力主美国应对台海情势采取战略清晰政策者，其对战略清晰有其特殊定义，政治领导者所发表口头宣示，是否能够满足倡议此等政策立场所希望达成之体制性规范，恐怕还有相当距离。

不过正是因为要严重翻转美国对台政策，冒著颠覆华盛顿与北京既有关系架构之风险，对台北提供更可信之安全承诺，确实是相当困难。所以倡议战略清晰之政治人物与学者专家，对此亦是心知肚明。尽管其虽然明知道该项目标是可望而不可及，但却仍不断发声积极倡议，恐怕是另有所图。

有人点破倡议战略清晰论点，其实并不是希望要华盛顿真正为台湾铤而走险，而只是用来向对手叫阵喊话下棋将军之手法与筹码，或者是存心对台北刻意示好，透过唬弄可以骗吃骗喝，并被台北高层奉为上宾获得招待银两入袋。所以倡议战略清晰者突然看到拜登对台如此表态，对其脱口而出发言内容，自然就会审慎对应，不会轻率对此雀跃起舞，认为美国对台政策确实是有所转向，免得乱露底牌砸掉招牌。

其次来看为何白宫要积极说明澄清，此因若只将目光聚焦在拜登对该项问题回答内容，而不去阅读完整问答过程与起源，确实是会认为拜登政府对台政策基本立场有所变化；所以白宫网站随后就在22日发布此次活动问答全文，非常果断地将整个场景重建，让话说个明白，免得媒体转述失真另生枝节。

美国国防部长奥斯丁在比利时北约总部参加会议，显然亦受命加码跟进，立即公开重申美国会协助台湾自我防卫，但仍将恪守美国一中政策绝无改变。由此可知白宫深知拜登在此节目言语闪失，透过媒体报道很可能会传送出错误政治信号，所以必须断然澄清说明，免得让事态扩大产生误判误解危机，但亦间接证实重视当前北京与华盛顿改善关系之进程。

最后来思考北京为何能够老神在在，外交部门与党政体系从头到尾对此并未有所回应；首先是北京政治决策过程与体制有其钝重性，官僚体制审慎研究层层请示裁决需要时间，其次是发言者地位不同，若要回应美国总统观点，其拿捏更要审慎小心，若非极度必要绝不可鲁莽冲动点名批判。

此外是白宫迅速反应提出澄清，因此倒也不必对此表态，美国对拜登如此发言，必须说明重申立场，其实已经有失颜面，北京不必再去补上一脚，免得因此乱踹显得格局不够。而且华盛顿与北京存在通联管道，外交官僚联系从未中断，北京在未确认真实状况前，并未贸然出招回应，其实亦间接显现出外交沟通管道应当还算畅通无阻，因此不必对此失误走音太过在意。

许多政治评论人士臆断拜登是否刻意失言，以切香肠手法来测试北京反应，假如此种戏码要靠美国总统担纲上阵演出，这恐怕是对美国政治文化最基本常情都不理解。解读国际关系还是要靠正常思维，前述对于三项诡异反应所作分析，到底是依据基本政治原则与人情义理，还是胡乱牵扯阴谋论，在此提供读者朋友参考评鉴。