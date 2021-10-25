中国今年前三季度对澳洲进口额突飞猛进意味着什么？

来源：澳大利亚广播公司ABC中文

作者：Jason Fang、Michael Li

据中国海关总署公布的最新数据显示，澳大利亚在今年1月至9月的对华出口贸易额同比增长45.5%。在澳中两国外交和贸易方面出现紧张关系的前提下，这一增长成为了媒体关注的焦点。

据ABC中文浏览过的中国海关数据显示，今年1-9月，澳大利亚向中国出口的贸易额为1275.8亿美元。

《澳大利亚金融评论报》（Australian Financial Review）报道，中国从澳大利亚进口的大宗商品，抵消了葡萄酒、牛肉、大麦、海产品、煤炭及其他产品受贸易战影响所造成的损失。

去年五月，中国开始限制澳大利亚的对华出口贸易，从龙虾、葡萄酒到煤炭无一不受影响，每年澳大利亚损失的出口额约200亿澳元。

然而，经济学家告诉ABC中文，贸易额增加不代表出口量上升，只看数字会让人产生一种不切合实际的乐观看法，可能会造成误判。

蒙纳士大学商学院的史鹤凌教授表示，以美元计价的澳大利亚对中国的出口必然会出现一个很高的数值，但这个数值很可能会掩盖一些事实，比如说，2021年的铁矿石出口量没有太大的增长。

“价值的增高主要是因为价格的上升，而不是量的上升，”史鹤凌教授说。

史教授表示，在今年的前九个月，澳大利亚对中国的出口额上升最主要反映在铁矿石价格的上升——最高价格在7月16日达到了220美元一吨，而铁矿石占了澳大利亚向中国出口的50%以上。

澳大利亚矿产资源的对华贸易额亦突飞猛进。据矿业网站澳大利亚采矿公布的信息，仅在今年六月，中国对澳大利亚铁矿石的进口额就达到了148.9亿澳元，比去年同期增加10亿澳元。

然而，随着中国这个世界第二大经济体始终在努力削减钢产量，对铁矿石的需求正逐渐下降。

悉尼大学商学院讲师李薇博士查看了澳大利亚统计局（ABS）的进出口数据后发现，今年1-8月澳大利亚对中国的货物出口额比去年同期上升了35%。

她在对各类出口商品进行分析之后发现，2021年1-8月澳洲整体货物出口26%。 其中主要的增长产品是铁矿石，其他主要的出口产品，煤矿没有变化，天然气反而下降了4%。

“2008年金融危机的时候，中国的3万亿的投资项目拉动了铁矿石的出口。这次疫情期间，铁矿石又同时的历史再现。也是拉动了澳大利亚出口额的上升，”李薇博士说。

“现在中国进口铁矿石60%来自澳大利亚，澳大利亚铁矿石出口的70%是去到中国。”

然而，李薇博士认为，由于中国房地产产业正在经历诸如恒大债务违约等问题，中国房地产产业在今后一段时期是否进入休眠期还是一个未知数。

“从最近几个月看来，房地产企业恒大有一个的危机局面，很多人担心恒大危机有可能导致中国房地产企业运营环境变得比较恶化，”李薇博士说。

“中国房地产行业的困境也在一定的蔓延，8月份房地产销售额同比缩减近20%的水平，而且今年新开工面积有所下降。所以有人担心房地产市场的压力会导致钢铁需求的下滑，也会导致铁矿石价格下跌。”

据ABC中文获得的一份分析数据显示，陷入电力危机的中国已允许滞留在华港口的澳大利亚煤炭卸货。

此前，船舶经纪公司Braemar ACM Shipbroking珀斯分部的分析师阿比那·古普塔（Abhinav Gupta）向ABC确认，42万吨澳大利亚煤碳在今年7月、8月卸货，另外5.5万吨在今年5月装船的煤碳在7月清仓，但他无法确认这些煤炭的用途。

在开始针对澳大利亚的煤炭禁令后，中国转向印尼和俄罗斯寻找煤炭生产商，但由于今年印度和欧洲的煤炭紧缺情况，市场非常紧俏。

史鹤凌教授表示，中国的很多发电设施都按照燃烧澳大利亚煤炭的标准设计，一旦停止从澳大利亚进口煤炭，转而从印尼、蒙古进口煤炭，就必然要改变用煤标准。他认为，从绝对意义上说，中国并不缺煤。

“中国实际上是缺少像澳大利亚出口到中国的那样比较高质量的煤炭，”史鹤凌教授说。

“所以，中国在不得已的状况下，允许卸下原来滞留在秦皇岛港口以外的澳大利亚进口煤炭以解燃眉之急。”

史鹤凌教授说，还有一个原因和中国近期希望加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）有关。

他解释道，在现有成员能够一票否决的情况下，如果澳大利亚投反对票，中国成为会员国的希望就会破灭。所以，在经济和政治的双重压力下，滞留在中国港口的澳大利亚煤炭开始卸货。

澳大利亚向中国出口的煤炭为动力煤，供发电之用。去年11月，数十艘运送澳大利亚煤炭的散装货船被困中国沿海地区，在海上漂泊无法入港卸货。

中国外交部发言人赵立坚没有明确解释其中原因，但暗示说，运送澳大利亚煤炭的货轮滞留海上应归咎于煤炭质量问题，称“中国海关对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析，发现进口煤炭环保不合格情况较多”。

澳大利亚前总理托尼·阿博特出访台湾后，中国大陆官媒《中国日报》发表社评，称阿博特之举进一步损害了本来就陷入低谷的澳中关系，而且警告说，“最糟糕的事情还没到”，暗示北京和堪培拉之间的紧张关系有可能加剧 。

史鹤凌教授认为，目前澳中经贸关系有缓和的迹象，但是具体势头取决于其他很多因素。

“（阿博特的讲话）其实在中国引起了比较大的负面影响，一旦和地缘政治和地区安全挂钩，澳洲经贸发展前景都很难预料，”史鹤凌教授说，这些因素导致很难判断未来的澳中关系发展方向。

“如果撇开政治因素的话，纯粹看经济因素，我想中澳之间的贸易应该是朝好的方向发展，”他说。

至于澳大利亚明年举行的联邦大选，李薇博士认为不会对澳中关系带来太大的影响。

“似乎是（联邦朝野）两党之间是有相应的共识，并不会出现某个政党上台，然后政策之间会有一个很大的变化，”李薇博士表示。

“现在，我所观察到的一个情况是无论哪个政党上台、下台，对于中国的关系，还有这种敏感性仍然会一直存在。因为澳中关系的敏感性与国际地缘政治是紧密相连的。”

