来源：中时新闻网

作者：王鸣中

基进党立委陈柏惟于日前遭到罢免，成为中华民国第一个被罢免的立法委员，陈柏惟当初以空降的方式至台中参选立委，以“抗中保台”为竞选主轴，获得选民青睐，一举击败在地长期经营的颜家班少主颜宽恒，成为令人瞩目的青年立委。

陈立委因为打着“抗中保台”的大旗，自然选择国防外交委员会，希望能一展长才，但是他因为阅历不够，对国防事务也不熟悉，若是能虚心研究，或邀请具军事背景的人来担任助理，虚心受教，增加自己的军事知识，也可有所作为，但是他当选后忙着上政论节目，晚上开直播，这些已占去他大部分的时间，没有时间去做功课，怎么会有良好的问政品质。

况且，选举激情已过，呼口号式的意识形态已不管用，民众要看实打实的问政内容，结果陈立委的“抽砂为潜舰开道”、“香港人来台当兵”、“中国好打还是美国好打”等经典名言，充分显示出他对国防事务的无知，而在国会大放厥词，而三番两次以“脱口秀”方式质询国安首长，早就引起民众的反感，日前更以全台语质询国防部邱国正部长，引发争论，无非想要制造话题，以深化他“台派”的印象，想不到舆论不买帐，连忙道歉后，已经于事无补。

台湾民主化这几十年来，民众对于国会议员的要求已经越来越高，尤其现在电视、网络、直播如此发达，任何委员的一言一行都必须摊在阳光下接受检视，若是不用功、不专业的委员老在国会里打高空、卖弄意识形态，迟早会遭到民意的反噬。