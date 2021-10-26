“反清昶”又要打“抗中牌”？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

主打“抗中保台”的陈柏惟刚被罢免，下一个被锁定的林昶佐立刻指控，国民党拉下陈柏惟的做法“成为国际认证的中国渗透势力”，“让台湾社会有更大裂缝被中国介入”。看来，绿营“反清昶”，又要动用“抗中牌”。

民进党选战最常用的，除了抗中牌，还有“反黑金”和“悲情牌”。在“删Ｑ”一役，就是这三板斧交互运用。林昶佐选择以抗中牌作为起手式，主要是反黑金没标靶，现在打悲情牌又太早；而抗中牌则四时皆宜，只要顺利染红对手，就成功了一半。

在绿营眼中，抗中牌的效用还不止于此。不论选举或罢免，把战斗拉到意识形态对决，变成政党之争；就算自己执政成绩再差，都能百毒不侵。如此一来，从绿营党政到侧翼都有了动员的着力点。陈柏惟的“反罢免票”冲高，也是奠基于此。

去年罢韩之战，林昶佐耻笑韩国瑜“没本事捍卫自己的市政成绩”；如今他打出抗中牌，不也凸显自己的软肋是“问政成绩不佳”？否则，何不用问政绩效证明自己不该被罢免？

“清昶”之战还没开打，届时主轴为何，林昶佐还有思考空间。但同一招式用多了，效果只会愈来愈差。尽管陈柏惟是“惜败”，但林昶佐的争议不下于陈柏惟，他若也以抗中牌为主轴，会骗得过选民吗？