英国疫情恶化 谋变阵应对冬季危机

来源：明报

英国新型冠状病毒疫情最近再度反弹，令政府“与病毒共存”的策略面临严峻考验，收紧防疫措施的压力也愈来愈大。英国上周四新增超过5万宗确诊，为3个月以来新高，在野政党、医疗组织及专家纷纷主张政府启动强制戴口罩、强制采用疫苗护照、恢复遥距上班等的B计划，以应对可预视的冬季危机。英国《观察家报》周日报道，有迹象显示白厅正积极考虑推行B计划而在征求地方官员意见。

医疗濒崩溃 专家：今冬将受三重打击

英国官方周日（24日）公布新增39962宗新冠病例、再多72人死亡。虽然新增个案由上周四（21日）破3个月新高的52,009宗病例和115人死亡回落，但英国公立医院现已人手短缺以至部分手术要取消，皇家妇产科学院主席昨称若确诊个案趋势持续，连为产妇分娩也应付不来。专家警告，英国今冬会面对新冠、流感及呼吸道合胞病毒感染（RSV）3种呼吸系统疾病的“三重打击”。国民保健服务联盟（NHSConfed）日前提出，有必要制止医疗服务陷入冬季危机。

7月解禁后接种率放缓

综合分析英国病例激增原因，主要在于英国较许多国家更早放宽社交距离措拖。英国政府于7月19日近乎完全解除防疫限制，迎来“自由日”，民众可进出没有人数限制的场所，且相比法德西班牙等国，英国人更不愿意戴口罩。

英国虽属最早启动接种新冠疫苗的国家，惟陆续有研究反映疫苗效用会随时间减退，而且新冠病毒屡见传染力更强的变种，当有些国家已于夏天开始施打加强剂时，英国接种人数却放缓，整体完成接种比例近月被挤出全球头十位，青少年接种和“补针”都晚于许多国家。

卫生大臣贾伟德昨（25日）受访表示，英国很可能强制国民保健服务（NHS）职工接种新冠疫苗，最快数周内执行，但仍坚持目前未至于要启动B计划，即使他上周曾警告在冬季单日新增确诊可能上升到10万宗，9月又表示政府在必要时为使NHS免于“不可持续的压力”，可能推行额外控疫措施。NHS约95%医护职工接种疫苗，但仍约有10万人未接种。

专家批现状“不可接受”

英国新型与新兴呼吸道病毒威胁顾问小组（NERVTAG）成员、伦敦帝国学院教授奥彭肖（Peter Openshaw）批评现状“不可接受”，他表示：“我们大概每55人就有1人感染，这比起西欧大部分国家是极高的比率……B计划包含的措施明智而不具破坏力。”工党认为，约翰逊政府首要任务应是令现行侧重接种疫苗的A计划，推行得更有效，如科学家主张在家工作和戴口罩，就应启动B计划。自由民主党除了主张强制戴口罩和指示在家工作等，更提出政府应考虑在冬季到临前再次封城。

《观察家报》报道，英国卫生安全局（UKHSA）上周五（22日）在一份标示“官方机密”的备忘录表示，迫切征求地方行政官员和领袖对“马上推行冬季计划，即B计划”的意见以呈交内阁。不过伦敦卫生与热带医学院（LSHTM）昨发表政府支持进行的模型推演预测，指即使没有B计划，预计新冠个案将在未来数周急速下跌，圣诞节前降至每日新增5000宗左右。