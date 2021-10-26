半世纪的中国与国际格局

来源：香港01

01观点

1971年10月25日，联合国大会以三份二的大比数通过第2758号决议，承认“中华人民共和国的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表”，并且恢复中华人民共和国行使常任理事国之权利。有关决议至今已届50年，国家主席习近平周一（25日）亦就此以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯，并称任何国家都应该在联合国框架内行事。

当年中国大陆政府“入联”，同时亦是台湾政府的资格丧失。半世纪之际，《路透社》报道，美国在上周五（22日）与台湾方面展开磋商，并特别谈及支持台湾方面“以有意义的方式”参与联合国的工作。本月初，美国白宫才积极寻求和习近平对话之际，仅在一个月内却又再次炒作台湾和联合国的问题。事件除了又一次触发中方的抗议，似乎再次反映在大国政治的角力下国际原则可以随意被利用并成为工具。

子虚乌有的联合国信誉问题

自民进党首任政府在2000年上任以来，台湾方面便一直争取加入联合国的资格。在台湾官方的论述中，国际社会有必要认真看待台湾的2400万民众“有权”在联合国中得到合法代表的资格。为此，多任的政府都一直寻求美方的支持，并且以“联合国排斥台湾人民”为理由展开对美国两党的游说。尤其是，台湾方面多年都强调台湾被排斥于联合国之外，不利国际之间的合作，更是弱化联合国的地位。

然而，联合国的会员国资格多年以来都一直都是根据《联合国宪章》第四条处理。有关条文规定了“得为联合国会员国”必须是“凡其他爱好和平之国家，接受本宪章所载之义务，经本组织认为确能并愿意履行该项义务者”，并同时须“由大会经安全理事会之推荐以决议行之”。故此即使撇开一个中国的原则不谈，联合国宪章的条文就明确规定成为联合国会员国并非必然，而是必须按照安理会的推荐和联合国大会的表决。而以所谓“2400万台湾人民的意愿”为依归更是僭建于《联合国宪章》的规定之外。换言之，所谓“排斥”而引伸“信誉问题”之说没有事实的基础。

“左右逢源”的外交操作

撇开“一个中国”的立场不谈，美国以至其他国家近日积极表达支持台湾当局“有意义”地参与联合国，其政治操作更是可见一斑。如果根据《联合国宪章》的规定，美国当局大可以以其常任理事国的身份推荐，并付诸联合国大会表决。然而，多年以来美国朝野都在表面上表示与“台湾站在一线”，实际上却只是以讲话和声明作表态，却在多方渠道继续寻求中国方面的谅解。这种的做法就显然是美国当局有意识地操作台湾以及联合国的代表问题以寻求中方在其他方面的妥协。

踏入10月以来，美国白宫方面一直寻求与习近平的对话。在本月初（6日）白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士苏黎世会面，就积极安排中美两国元首在年底会面。近日，美国高级官员亦多次透露如果成功安排会议，本身已是一个重大成果。然而，上周六（23日）美国国务院又发表声明确认有关与台湾方面商谈“以有意义的方式”参与联合国工作的消息。

凡此种种可见，外国政客借助中国“入联”50年之际的机会，期望以“左右逢源”的手段迫使北京在某些重要议题上退步。问题是这样的操作在当今国际格局下，是否仍然可以如以往般得到预期的果效呢？