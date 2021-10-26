香港特首选战 “国际级”黑马加入战圈

来源：香港01

作者：沙半山

“醉别西楼醒不记。春梦秋云，聚散真容易。…”数香江回归祖国25载，特首历换四主，究竟下一届特首由谁问鼎？目前尚不好说。但沙半山风闻，最新行情是一位国际级人马，有可能加入战团！

沙半山风尘仆仆，四出打探，先后汇报过，现任特首林郑月娥、政务司司长李家超、财政司司长陈茂波、行政会议召集人陈智思，统统是有机会晋身决赛的候选人。然而，最新消息指，世界卫生组织前任总干事陈冯富珍，原来也是北京考虑任命为特首的人选之一。

论国际级资历，陈冯富珍可谓十分猛。2003年本港沙士疫情过后，她接受时任世卫(WHO)总干事李钟郁邀请到瑞士日内瓦出任助理总干事，因而辞去卫生署署长一职。2006年当选总干事一职，2007年起一直至2017年才退下，足足11年之久，今时今日无人不识的现届总干事谭德塞亦仅属其后辈。而且陈太主理世卫期间，见尽各国官商政要，国际交往经验丰富，有力协助北京在美英围堵大棋局中，以代表中国香港身份，与北京互为犄角，予以反制。

陈冯富珍早年在加拿大取得医生资格，其后加入港府担任政府医生，辗转升任为香港首位女卫生署署长，服务香港政府长达25年。退任世卫总干事后，现任全国政协常委，并任清华大学万科公共卫生与健康学院首届院长。

现年74岁的陈冯富珍近日亦多次现身公开活动，她上周六（23日）出席妇联论坛时表示，女性能够撑起“半边天”，近年来女性力量时常被提及，不论是在抗击新冠肺炎的第一线，还是在决胜脱贫攻坚的战场上，或是在社会经济建设的奋斗路上，广大女性同胞开拓进取，贡献了不可或缺的女性力量。

陈冯富珍说的是事实，香港政坛女将辈出，在今次特首战中，除了现任行政长官林郑月娥和她本人外，还有一位女士亦被人谈及，就是近日政圈盛传弃选立法会的新民党主席叶刘淑仪。

叶太矢志特首宝座众人皆知，惟过去两届皆无法取得足够提名票“入闸”，今年突传退下立法会的议席，有建制中人笑言，“蹲得更低，无非想跳得更高”，意即为参选特首作准备。

叶太今年71岁，虽仍精力充沛，但论年龄，明年确是参选特首的最后机会，政圈中人估计，叶太是打算放手一搏，反正中央此时仍未表态，任何人都有机会争取入场券，若然部署竞逐特首宝座，此时就不可能同时又要求在立法会议席中预她一份。

叶太今次毅然放弃议席，可见豁出去之决心，不过，她的如意算盘能否打响，关键不在于她的个人条件和意志，而是取决于北京的态度，即所谓的会否“钦点”她或让她落场一起跑。倘若明年的选举最终采用“澳门模式”，意味着只可一人参选、一人高票当选，叶太会就此告别政坛，还是会像当年前财政司司长曾俊华般“闯闸”？在中央修改香港选举制度后，这已近乎是“不可能的任务”了。