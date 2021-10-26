中国在美中太空竞争中动用太空外交

来源：美国之音

作者：詹宁斯

旧金山 — 专家们说，中国将其太空项目向其它国家延伸的方式让美国难以匹敌。

神州13号飞船星期五载着三名航天员升空，帮助北京实现太空外交的国际计划。

这艘宇宙飞船将在太空停留6个月。新华社说，这是中国时间最长的太空飞行。宇航员将检查空间站的所有系统，帮助空间站在明年年底前全部完成。

北京《中国日报》网站说，空间站将成为“深化国际合作的平台”，“欢迎”外国宇航员。

市场分析公司Teal Group的太空研究主任卡塞雷斯（Marco Cáceres）说，“我的感觉是，这对中国是很好的公关，”“你已经看到美中之间开始太空的竞争。”

中国1970年发射首颗卫星，2003年将第一个航天员送上太空，成为俄罗斯美国之后把航天员送入太空的第三个国家。美国官员担心中国会寻求军事利用太空，需要国会批准任何美中的太空合作。

专家说，中国对其他国家的接触超越了公关范围。中国为发展中国家建造了高端卫星，并分享卫星数据，帮助救灾工作。

华盛顿史汀生中心东亚计划共同主任孙韵说，中国和巴西1990年代共同研制了遥感卫星，因为巴西当时愿意与中国分享科技。

国家航空航天局（NASA）说，中国2008年与阿根廷、巴西、加拿大、法国、马来西亚、巴基斯坦、俄罗斯、乌克兰和欧洲委员会签署了太空合作协定。

中国盟友巴基斯坦去年成为能够使用北京北斗导航卫星的第一个全面的军事伙伴。

孙韵说，中国在日本2011年海啸后向日本提供了遥感数据，并向澳大利亚提供了野火损失照片。中国卫星还向发展中国家免费提供了地面照片。

孙韵说，“这些卫星搜集的数据对不少国家来说似乎是受欢迎或需要的数据，”“所以对没有商业卫星或西方国家分享信息的发展中国家来说，中国就提供了一个有用的替代物。”

俄罗斯和中国9月份初步同意开始联合建造月球研究基地，增加双方的影响力。

新加坡拉惹勒南国际关系学院的美国客座高级研究员毕胜戈（Richard Bitzinger）说，中国还向海外出售发射服务。他说，中国可靠、愿意分享科技，并可能“破坏竞争”。

毕胜戈说，伙伴国家可能认为联合太空利用是“合理的下一步”。

毕胜戈说，“我认为他们正试图强调说，‘我们是低预算的提供人。我们不问问题。我们比美国可能更愿意与你平等相待。”“对很多国家来说，在这些领域与中国交往的确不存在政治或战略的不利因素。”

《中国日报》10月16日说，中国和“一些其他国家”已经开始合作挑选并培训航天员。中国载人航天局正与联合国外层空间事物办公室合作，邀请一些联合国成员国在天河号空间站开展科学实验。

卡塞雷斯说，中国空间站可能在微重力环境下开展“数千个实验”，可能接受无法接触国际空间站的国家参加。

夏威夷井上健亚太安全研究中心教授吴翁（Alexander Vuving）说，“中国邀请其他国家进入其空间站时，中国当然会是领导者。所以这展现了中国的领导意愿、领导能力和高科技能力，以显示中国能够与美国、俄罗斯和欧盟等所有最先进的工业国家相匹敌。”

卡塞雷斯说，美国太空项目在帮助贫困国家方面不像中国那么“积极”。中国与其他国家分享外层空间时，美国的不作为可能“受损”。

毕胜戈说，发展中国家通常希望最廉价的发射和卫星服务。他们虽然更喜欢美国的产品，但他们可能更能买得起中国的产品。这意味着美国可能“失去优势”。

卡塞雷斯说，美国2011年通过法律，在没有国会和联调局批准的情况下禁止国家航空航天局使用经费与中国政府和附属组织接触。美国政府认为北京“在太空极端具有侵略性”。

华盛顿在国际空间站中的作用让美国这个60年之久的空间项目与俄罗斯、欧洲、日本和加拿大的机构进行了接触。美国政府2013年把卫星科技从一份出口管制物品清单上移除，帮助制造商的国际竞争。吴翁说，但美国太空竞争的优先地位要低于冷战时期。

航空航天局没有回答评论的要求。