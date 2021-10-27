减排“噩耗”频传 气候大会吹淡风

来源：明报

第26届联合国气候变化大会（COP26）下周日（31日）将在苏格兰格拉斯哥展开，周一却接连传出坏消息。富国承诺在2020年起的5年间，每年向穷国提供1000亿美元（约7800亿港元）应对气候变化，但最新计划评估，富国要延迟3年才能达到目标，未履行承诺已损害各国互信。两份联合国报告亦分别显示，按照各国现有减排承诺，2030年全球温室气体排放水平恐不跌反升，封城期间碳排放虽短暂下降，但去年大气二氧化碳浓度的升幅仍高于10年平均水平。即将主持大会的英国首相约翰逊淡化期望，称“非常担心”大会可能无法达成目标。

富国曾在2009年承诺，2020年起的5年间会每年向穷国提供1000亿美元，以助穷国应对及适应气候变化，加拿大和德国负责在今届大会前制定实施计划。计划没交代富国去年实际的捐款，但相信未达1000亿美元的目标，料明年可取得重大进展，有信心在2023年实现目标，此后每年的资金更可能超出目标。气候融资是这届大会的四大目标之一，有环保组织和穷国本来就质疑承诺的资金不足，今次富国未能履行承诺，恐令大会更难就气候援助谈判。

本世纪末全球恐升温2.7℃

大会另一目标是推动各国制定更进取的2030年减排目标，以确保2050年达到净零排放。《巴黎协定》的目标是将全球气温升幅控制在较工业化前水平高2℃内，更理想是1.5℃内。科学界指若要达到2℃的目标，全球温室气体排放水平在2030年应减少25%，要达到1.5℃目标更需减少45%，以避免热浪和风暴等严重后果。惟联合国气候变化框架公约（UNFCCC）周一指出，按照各国目前的承诺，2030年的全球排放水平将较2010年高16%，远远未达标，若不提出更进取的承诺，本世纪末的全球气温更可能较工业化前水平高2.7℃。

世界气象组织（WMO）同日指出，受疫情下的封城措施影响，碳排放量曾短暂下跌，但去年大气的二氧化碳浓度仍飈升至413.2百万分点浓度（ppm），二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等温室气体的浓度升幅高于过去10年的平均水平。秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）警告，现时的情况正偏离正轨，促各方重新审视工业、能源及运输系统以至整个生活方式。

澳洲保守净零排放目标出炉

截至本月12日，《巴黎协定》近200个缔约方当中，约143个已向UNFCCC提交新承诺，但最近数周的承诺大多来自占全球排放比例不高的小国。作为燃煤和天然气主要输出国，澳洲昨日终加入2050年达到净零排放的行列，未来20年将投资逾200亿澳元（约1168亿港元）在低排放科技，包括碳捕获技术和降低太阳能成本，但被批未有计划限制使用化石燃料，亦没制定更进取的2030年减排承诺，仅维持较2005年水平减少26%的目标。

欧盟和美国是仅次于中国的全球第二和第三大排放源，今年已分别制定新承诺，欧盟将2030年减排目标由40%升至55%，美国则是50%至52%。惟一些主要排放国仍未提交新承诺，包括中国和印度，而巴西的新承诺比原先版本还要弱。负责主持大会的英国首相约翰逊上月曾在联合国大会称“迈向绿色很容易”，但他周一改变口风，承认这次大会将非常艰难，“我非常担心，因为大会可能出乱子，亦可能无法达成我们需要的协议”，但强调大会仍可能达成目标。