中国或已决定不在气候问题上作出更多让步

来源：路透社

全球大部分温室气体排放大国的领导人周日起将在苏格兰格拉斯哥聚首，参加联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议(COP26)，旨在研究计划和资金，使地球向清洁能源倾斜。不过习近平作为全球最大二氧化碳排放国的领导人，可能不会出席这次会议。

气候观察人士称，中国国家主席习近平的缺席可能意味着，去年作出三项重大气候承诺后，中国已决定不会在COP26作出更多让步。

中国生态环境部副部长赵英民和气候变化事务特使解振华可能代表中国出席此次会议。

“有一点很清楚，”绿色和平驻北京的资深政策顾问李硕表示，“COP26需要中国以及其他排放国的高层支持。”

印度是全球第三大温室气体排放国，其总理莫迪已经承诺出席10月31日至11月12日举行的COP26峰会。与其他领导人一样，莫迪将面临来自峰会组织者的压力，要求他承诺加快减排，并设定实现碳中和的目标日期。习近平去年承诺中国将在2060年前实现碳中和，令外界意外。

但据一位环保顾问，中国不愿意被认为是屈服于国际压力而去制定更远大的目标，尤其是在中国国内正努力应对能源供应紧张的情况下。这位顾问称，中国“已经达到极限”。由于此事的敏感性，这位顾问要求匿名。

虽然没有正式宣布，但分析师和外交消息人士表示，很少有人预期习近平会亲自出席COP26会议。自2019年底新冠疫情爆发以来，他已缺席好几次高规格的全球峰会，本月早些时候也没有亲自出席在中国昆明举行的全球生物多样性大会。

他们还表示，习近平不太可能亲自出席一次几乎没有可能取得重大突破的会议--通过视频出席仍有可能--特别是之前中国已回绝了美国将气候作为两国广泛外交争端以外的一个“独立”问题来解决的主张。

中国和印度的首要任务不是做出更多让步，而是确保达成一项强有力的融资协议，使发达国家能够履行其《巴黎协定》的承诺，每年提供1,000亿美元资助发展中国家的气候适应和清洁技术转让。习近平在2015年亲自出席了巴黎峰会。

关注国内

虽然自疫情爆发前以来，习近平一直没有出国访问，但他已经在国际舞台上发表了三个重要的气候声明。

他在2020年9月向联合国大会(UNGA)发表的视频讲话中出人意料地做出了净零排放承诺。这一声明鼓励企业、各产业部门甚至其他国家制定自己的净零排放计划。

习近平还在4月对美国牵头的领导人气候峰会的致辞中说，中国将在“十五五”时期逐步减少煤炭消费。他还在今年的联合国大会上宣布立即终止海外煤炭融资，这是一个主要的争议点。

与印度一样，中国一直承受压力，被要求在其更新的气候变化“国家自主贡献”(NDCs)中做出更大力度的承诺，“国家自主贡献”将在格拉斯哥会谈开始前宣布。

然而，预计修订的重点是落实已经宣布的目标，而不是制定更富雄心的目标。

中国一再强调，其气候政策旨在为其国内优先事项服务，而不会以牺牲国家安全和公共福利为代价。

总部设在北京的非政府组织公众与环境研究中心(Institute of Public and Environmental Affairs)主任马军说，中国已经有足够多的气候挑战需要应对，在格拉斯哥进一步深入的余地很小。该中心监测企业污染和温室气体排放。

“考虑到所有的阻力和已经做出的所有承诺，重要的是盘点和巩固，”他说。

“把这些(承诺)写在纸上还不够，”他补充说。“我们必须将其转化为坚实的行动。”