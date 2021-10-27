国民党怎沦为“小三”了？

来源：中时电子报

作者：雷震天

东北撤完撤华北、华北撤完撤华东、华东撤完撤华南、华南撤完撤台北、台北撤完撤.....

国民党怎么了？是要撤到绿岛去是吗？台湾民意基金会公布政党支持民调，民进党获2成7高居首位；民众党17.6%排名第二；国民党支持度下滑至16.2%垫底。情场上的“小三”受宠，政坛上的“小三”则代表舅舅不疼、姥姥不爱，国民党怎会沦落至此？

时也、运也、命也，民众党之所以平地鹊起，实在讲也多靠了党主席，柯文哲本来就是公卫人士，懂的不比中央那位牙医差，今年5月一个命令，台北市民自动封城，谁都没料到柯文哲有如此的魅力，从此局势开始逆转，民众宁愿看双北的疫情报道记者会，也不愿看中央的“五汉废言”。

国民党人各个想称英雄，一场主席选举搞得分崩离析，令亲者痛仇者快，一般民众看在眼里也只有摇头叹息的分，讨厌绿、不喜欢蓝，自然跑去白色那边。

但民众是盲目的、好骗的，柯文哲真是白色吗？忘了他说过他是“墨绿”这句话吗？小地方他跟中央唱反调，决策部分他还是倾向执政那方，不是吗？“删Q”行动他是黄鹤楼上看翻船，“四大公投”他会根据风向球而做变换吗？民众都在等着看。

而国民党为何沦为小三呢？意志不坚定，不知怎么扮演在野党。好容易删Q一战成功，接下来四大公投才是摆脱小三的关键。