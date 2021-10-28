应对而不敌对：北约对华政策的新讯号

作者：汤绍成

最近北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，对抗中国崛起构成的安全威胁，将是北约未来战略原则的重要一环，然而却又不把中国视为“敌国”，明显是配合美国抗中策略的起手势。

自1949年成立以来，北约都是由美国主导，目前共有30个会员国，再除了加拿大之外，其余28国都是欧洲国家。由于各国对于中国的立场不一，所以北约还不愿把中国当成敌国。但因透过新网络科技与长程导弹，以及在北极与一带一路的布局，史托腾柏格认为，中国对欧洲安全已造成影响。10月19日，北约在欧洲南部展开为期一周的年度演习，共有14个成员国参与，也已对中国的威胁有所因应。

目前北约的战略计划是2010年通过的，其中根本未提及中国，预计明年就会正式提出下个十年的战略指针。如果真的把传统威胁关注从俄罗斯转移到中国，自然会引发其东欧成员国家的忧虑，因而其修正的程度还是会受到局限。但美国国防部长奥斯丁（Lloyd Austin）已于近日展开欧洲之行，并出席在比利时举行的北约防长会议，还强调北约向乌克兰和格鲁吉亚敞开大门，这对于俄罗斯极具挑衅性。

由于乌格两国都与俄罗斯有难解的民族与领土纠纷，况且格鲁吉亚还是斯大林的故乡，与俄罗斯的关系复杂敏感，2008年两国还曾爆发武装冲突。之后两国就已与北约探讨入盟案，2014年俄罗斯还因兼并了克里米亚与乌克兰交恶，导致北约的东扩一直望而却步。如今美方如此高调的动作，必会加强东欧地区的紧张情势。

另外，由于日前北约因间谍嫌疑驱逐8名俄罗斯代表团成员后，莫斯科也宣布，将自11月起暂停其代表团在北约的所有活动，并关闭北约在俄国的代表团，双边关系一度恶化，拜登联俄抗中的杠杆顿失，必定再度强化中俄之间的合作关系。

今年8月与10月，中俄两国分别举行陆上的“西部联合2021”与“海上联合2021”军演。尤其后者是在日本海的彼得大帝湾进行，剑指美国为首的三边联防(AUKUS)与四边对话(Quad)的意图明显。在演习期间，还有美国舰艇经过禁入的演习水域，甚至离俄国军舰仅60公尺，最后遭到驱离。但美方称是在国际水域航行，确实是某种程度的示威与监视，挑衅意味十足。

而中俄军演结束后，两国共10艘舰艇，首次协同穿越介于日本北海道与本州的津轻海峡，极具牵制性的示警意图。尤其日俄两国近日再为北方四岛问题爆发争执，进一步显现中俄有意联手，并与美国及其盟友在亚太地区相抗衡的态势，更是对美日同盟的一种压力测试。

在中俄双边关系方面，两国在2001年签订“中俄睦邻友好合作条约”，不但解决了长年以来的边界问题，双方并于今年七月延长其效期。该约第五条还规定：“俄方承认，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。俄方反对任何形式的台湾独立。”可见两国关系紧密的程度。

但与美国及其盟友之间的协防条约不同，中俄两国不断强调“结伴不结盟”的关系，也就是双方都没有共同协防的义务，此乃可从本条约的名称看出。再者，俄方还主张对台的“四不政策”，也就是在美国的“三不政策”之外，还加上不出售军备给台湾，以强化中俄之间的互信。

由此可见，当前西方海权势力的围堵，与欧亚陆权国家抗衡的大格局俨然成形，而其中的情势发展与连动关系，更有可能牵动两岸的走向。若俄罗斯在东欧与西方国家爆发大规模冲突，必将分散美国对于亚太地区注意力；而当北京有意对台出手时，也必定期盼美国的力量受到其他外力的牵制，比如还有伊朗、中东与朝鲜，俄罗斯也会受益，因而此一整体国际格局的演变极为值得关注。

作者是台湾政大国关中心兼任教授

