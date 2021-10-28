俄威胁“断气” 逼小国远欧盟

来源：明报

欧洲面对天然气短缺之际，俄罗斯被指利用天然气供应，施压东欧国家摩尔多瓦削弱与欧盟的关系。摩尔多瓦现由亲欧派执政，但依赖俄国供应天然气，随着与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的合约上月到期，后者提出加价四成但遭拒绝，于是将输往摩尔多瓦的天然气削减三分之一，并威胁若该国不偿还欠款且未能达成新合约，将切断供应，促使摩尔多瓦颁紧急状态。《金融时报》周二（26日）报道，该公司要求摩尔多瓦调整与欧盟的自由贸易协议，并延迟实施欧盟能源市场改革规则，才会降低天然气价格。克里姆林宫回应称谈判纯属商业性质。

摩尔多瓦是欧洲最穷国家，天然气供应百分百依赖俄国，随着合约在9月底到期，Gazprom提出将价格由每千立方米550美元增至790美元，摩尔多瓦质疑升幅不合理。双方同意将合约延至10月底，但摩尔多瓦指收到的天然气较正常水平少三分之一，上周五进入为期一个月的紧急状态。Gazprom称愿意延长合约至11月，但前提是摩尔多瓦支付9至10月的费用，又指若该国不偿还近7.1亿美元欠款，而且未能就12月的供应签署新合约，将停止输气。

加价兼削供应 寒冬难捱

《金融时报》引述消息，指Gazprom在本月谈判中，要求摩尔多瓦修订与欧盟的自由贸易协议，并延迟实施欧盟旨在推动天然气市场自由化和增加竞争的规则，才同意降低天然气价格。报道指天然气市场自由化不利Gazprom及其在摩尔多瓦的子公司Moldovagaz，莫斯科亦想摩尔多瓦放弃与欧盟的贸协，转而加入其主导的欧亚经济联盟（EAEU）。克宫昨否认报道，称与摩尔多瓦的天然气谈判纯属商业性质。今次适逢欧洲陷入天然气短缺，俄国多次否认以天然气作为武器。

亲欧经济学家桑杜（Maia Sandu）在去年大选击败亲俄的时任总统，其政党在今年国会选举又取得大胜，奠定摩尔多瓦的亲欧路线。与欧盟官员作数周危机谈判后，摩尔多瓦周一从波兰购入100万立方米天然气，标榜是历来首次从俄国以外地区购买天然气，又感谢罗马尼亚和乌克兰有限度输气。

面对冬季将至，天然气短缺和电费上涨恐引发大型示威，对桑杜政府的亲欧路线亦构成考验。外长波佩斯库（Nicu Popescu）承认，现在是出现天然气危机的最坏时机，天然气价格前所未见地高，而且全球市场紧张，但感激外界支援，包括罗马尼亚近年在摩尔多瓦建造新的天然气管道，欧盟亦就如何在数天内分散天然气供应提供建议。前总统能源顾问托菲拉特（Sergiu Tofilat）质疑，俄国想惩罚投票反对亲俄政党的人民，强调须“对俄国的勒索说不”。

前总统能源顾问斥俄惩反俄选民

摩尔多瓦官员昨到圣彼得堡与Gazprom代表会谈，另有官员今日前往布鲁塞尔，讨论增加欧盟资助和贷款。欧盟外交官游说摩尔多瓦不要跟Gazprom签署新的长期协议，改为寻求短期解决方案度过冬天。