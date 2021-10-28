数码凌驾现实的时代——算法失控之后

来源：香港01

01观点

中国社交网络巨头TikTok的高层出席美国国会听证会，被多名共和党人提出质疑，例如担心中国政府或利用TikTok取得包括声音及用户位置的敏感资料，及觉得TikTok可能比Facebook更着重内容算法等。

TikTok美国公共政策主管贝克曼（Michael Beckerman）强调公司不会向中国政府提供用户资料，及重申公司已经采取措施保障在美国的数据，同时公司愿意提供算法限制政策，再由独立专家审视，另外他又指Facebook及Instagram比Tiktok更会搜集用户数据。

分析大数据足以左右政治

我们难知何者更会搜集用户数据，但在2016年发生的“剑桥分析事件”的确反映出美国科网巨企无视私隐安全，算法失控可以对社会带来重大影响。在2016年美国总统大选时特朗普竞选团队聘用了创了于2013年的英国公司剑桥分析（Cambridge Analytica），以对美国选民作出心理预测，试图影响美国大选结果。该公司更曾在未经用户许可的情况下，盗用Facebook五千万用户个人资料。

其后Facebook亦因默许第三方应用程式收集用户个人资料，于2018年遭英国罚款50万英镑，及于2020年就剑桥分析据丑闻向美国联邦贸易委员会支付50亿美元和解金，以达成协议让行政总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）免于被起诉。

当巨企成巨兽 政府必须监管

近日Facebook前产品经理豪根（Frances Haugen）更成为吹哨者，先后出席美国及英国国会的听证会，说明Facebook作为网络社交媒体巨企不谨未有负上企业责任，更是以利为先忽视全球用户安全。她提出了四大内幕指控：对政治人物和高知名度用户提供差别待遇、被投资人告上法院、Instagram损害青少年精神健康及置公司增长于用户安全之上。

然而对于已经成长至大到不能倒的跨国科网巨企而言，即使有吹哨人将其恶行曝光，后果似乎除了罚款之外，就再没有然后。Facebook依然照常营运，扎克伯格依然是Facebook行政总裁。但其实对于网络巨企放任算法收集、整合及分析个人私隐数据，政府方面亦绝非束手无策，而且有必要对网络巨企作出规管，或者至少要定立相关限制准则。

香港作为一个城市，对比起跨国企业的规模看似是九牛一毛，但政府亦可先由会带来负面影响的枝节着手。特首林郑月娥于本年度《施政报告》便指出，将会打击假新闻及保障网络安全，不过当局至今尚未公布进行咨询的时间表，具体立法内容亦无任何消息。

大众亦有责任保持思考

除了政府有需要做好把关角色之外，大众都应该反思科网对意识形态的影响。社交媒体的最大作用是提供平台让使用者自由发表言论，看似是促进了不同意见的交流，有利于民主发展以及言论自由，但当配合了大数据的分析，深化了的却是同温层现象。虽然政治对立分化现象背后难言由科网巨企推动所致，但无可厚非在一定程度上深化了矛盾。

而且当网络社群力量足以动摇选举走势，甚至影响选举结果，科网巨企以利益先行的经营手法无疑可能成为了民主选举制度都绊脚石，一人一票民主选举政治制度亦存在着可以被操控空间。对于所有珍惜民主政制的社会而言，科企的负面影响是不能不作警惕。

