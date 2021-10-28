智库预测10个影响明年经济情景 中国因素占主导

来源：路透社

经济学人智库最新发表的报告，作出10项可能对2022年全球经济增长及通胀情况带来最大风险的情景预测，当中对全球经济影响最大的四项情景分别为“中美关系恶化使全球经济脱钩”、“中国房地产崩盘导致经济急剧放慢”、“新的变种新冠病毒出现并证明对疫苗有对抗性”及“中国大陆与台湾爆发冲突，迫使美国介入”。

至于发生机会率“非常高”的两个情景分别为“货币紧缩出乎意料地快速并导致美国股市崩盘”及“广泛的的社会动荡影响全球复苏”。这两情况对经济增长的影响分别为“高”及“低”。

不过经济学人智库报告称，预计疫情大流行后的经济复苏将于2022年持续，全球GDP料按年增长4.1%，但不同地区的复苏速度会有巨大差异。

前述会对全球经济影响最大的四个情景，其发生的机会率各异。其中中美关系恶化导致全球经济脱钩及中国房地产崩盘的可能性“高”；新变种病毒对疫苗有对抗性的机率为“中等”；至于两岸爆发冲突迫使美国介入的可能性则为“低”。

报告称，中美正在争夺在全球的影响力，美国总统拜登正试图说服志同道合的国家（主要是西方国家）向中国施压，包括在贸易、技术、金融及投资等领域作限制及制裁，逼使一些市场（和企业）选边站。在极端的情况下，这可能导致中立立场在经济上无法立足，将市场二分为支持中国及支持美国阵营。

至于近期备受市场关注，大型房企恒大掀起的中国房企违约情况，令人忧虑会传导至金融市场。报告称，中国紧紧控制金融市场，其愿意介入并救助公司意味着国家拥有隔离财务困境的工具，使大规模的金融危机不大可能发生。

然而，许多中国房企均存在相类似的高负债情况，倘楼市气氛恶化导致行业出现连串违约，情况将更难控制。最起码这会令楼价崩盘、投资收缩、政府要出手救助银行及家庭，而家庭财富将受重创。种种因素将拖低中国实质GDP增速至远低于近几年6-7%的常态值。中国增长疲弱将引发全球经济下滑，而大宗商品出口国尤其受到影响。

另一受到关注的是两岸关系。经济学人智库报告预期，中国大陆应不会对台湾展开直接冲突，因美国可能会介入。近期美台关系升温，促使大陆军机定期进入台湾防空识别区。这些演习增加了军事误判的风险，例如大陆及台湾战斗机发生意外碰撞的机会。

报告认为，两岸一旦发生冲突将摧毁台湾的经济，包括全球供应链所依赖的半导体产业。同时，这还可能惹来美国、澳洲和日本参与的风险，为全球冲突埋下伏笔，带来灾难性的经济后果。

至于其余四项预测情景分别为“国内和全球金融环境收紧窒碍新兴市场的复苏”、“中欧关系显著恶化”、“严重干旱引发饥荒”及“国与国之间的网络战削弱了主要经济体的国家基础设施”。

