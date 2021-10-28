菜比肉贵 加剧中国消费者对食品价格的担忧

来源：路透社

在本月大雨淹没农作物之后，中国的蔬菜价格正在飙升，在消费者在入冬前必须为能源成本上涨做好准备的时候，这加剧了对食品价格的担忧。

9月和本月初，中国北方的大片地区降雨量异常大，蔬菜种植第一大省山东遭灾。

在该省鄄城县种植约7公顷(17英亩)的农民周蕊说：“所有菜都死在地里了。”

她补充说，在种植菠菜、卷心菜和香菜的田地被淹后，几乎什么也没剩下，一些菜农也没有重新种，因为天气已经变得太冷。

寿光蔬菜价格指数显示，本周菠菜的价格已从9月底的每公斤6.67元跃升至16.67元(2.61美元)。

最近几周，西兰花、黄瓜和卷心菜的价格也上涨了一倍多。

菜价飙升是中国微博上的一个热门话题，许多微博用户说现在蔬菜价格比猪肉还贵。

“目前香菜一斤17.8元，真比猪肉贵！”安徽省一位用户写道。

在通胀受到更多关注之际，这种涨势让北京政府官员感到担忧，他们极希望在冬季到来之前确保充足的供应。

市政府周二表示，自上个月以来，北京蔬菜平均批发价格已跳升39.8%，一些叶类菜涨幅更是超过50%。

北京当局警告，未来几周价格可能进一步上涨，因为在气温下降和能源价格高企提高运输成本之际，北京市将进一步向南方采购蔬菜。

高昂的蔬菜价格不太可能推高整体消费通胀，但却碰上能源成本飙涨很可能会慢慢转嫁给消费者的当口。

“涨幅非常大，所以非常值得注意，”StoneX亚洲高级商品分析师Darin Friedrichs说。“我们可能看到消费者从其他东西的采购上精打细算以为应对。”