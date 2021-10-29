美台挑战一中底线 随时玩出火

来源：星岛日报 社论

正当中美经贸关系回暖之际，美国国务卿布林肯却突然公开挺台参与联合国体系，再结合近日总统拜登表态协防台湾，反映美国在经贸和气候问题上有求于中国，愿意寻求合作，但在外交和军事方面却没有鬆手迹象，相反仍不断在打“台湾牌”，除了将台湾问题国际化，更试图与盟友构建“反华挺台”阵线，牵制中国，而台湾的蔡英文政府更趁势公开证实美军驻台协助训练，既逼美国作“战略清晰”表态，亦助长台独气燄。美台沆瀣一气，不断挑战中方的底线，形同玩火，若箇中政治计算失误，随时可能玩出火。

自拜登九月主动邀约中国国家主席习近平通电话后，美方同意与华为首席财务官孟晚舟达成协议并释放她，中美高层频频接触，美国财长耶伦周二与中国副总理刘鹤进行“务实、坦承和建设性交流”，认同双方须加强宏观政策沟通协调，反映双边经贸关係正在好转；但在这时候，布林肯却发表声明，以台湾已成为成功的民主故事，价值观也与联合国一致，鼓励所有联合国会员国支持台湾参与联合国体系。中国反应强烈，指责美方违反一个中国原则和三个联合公报，警告美国若继续打“台湾牌”，为中美关係造成颠覆性风险。

频打“台湾牌” 捋虎鬚为己加分

拜登一改上任之初冷待中国的态度，相信是权宜之举，由于疫情衝击经济，若美中经贸关係持续恶化，通胀恐持续向上，将不利民主党在明年中期选举选情，加上气候暖化及控疫均需要中方合作，但这并不代表美中关係可回到从前，因美国对华态度一直是有事求合作，无事打三拳，务求让美国利益最大化。美国想与中国在经贸“再挂鈎”，却又不断打“台湾牌”，底因有二。

其一，拜登不惜摆出捋虎鬚姿态，三个月内两度表态支持会为台湾协防，现在更将撑台战线搬到联合国，明知不可能成事仍要做，显然是做骚给美国人看，尤其是他当前处于内外交困，有必要树立维护美国价值观、对华强硬形象，为自己加分，也希望为党友在中期选举造势。

其二，尽管拜登放弃了前总统特朗普一些措施，但遏华政策却始终没动摇，因这是民主、共和两党的共识，而他延续特朗普打“台湾牌”的做法，更将此当成对华政策核心，除秘密派美军驻台协训、美国军机频频降落台湾，在外交上的布局，如与日本、澳洲和印度建立印太战略的“四方安全对话”，并与英国和澳洲缔结的“美英澳联盟”，都是针对台海进行，凸显美国将台湾当作棋子，制造麻烦，藉此拖慢中国崛起步伐。

华料强硬回应 免现“破窗效应”

拜登将台湾问题国际化的同时，亦积极透过重塑晶片供应链，将晶片合作扩展至科技合作，而全球逾五成晶片供应是来自台积电，有利为台湾拓展国际空间，并藉此拉拢盟友试图建立“反华挺台”阵线。继立陶宛在台湾设立办事处，加强双边晶片和太空科技合作后，欧洲议会早前也通过首份对台湾政治关係及合作报告，呼吁强化与台经贸及科技合作关係，希望台湾成为欧洲晶片法案的重要伙伴。

美国敢不断打“台湾牌”，其政治盘算是估计中方为了让冬奥顺利举行，短期内不敢对台湾动手，但此举却对台独发出危险信号，蔡英文昨天公开证实美军驻台协训，相信是想逼美国在协防上採取“战略清晰”，严重挑衅中方底线。

面对美台频频出招，为免产生“破窗效应”，令更多国家仿效立陶宛和欧洲议会的做法，相信中方会採取更强硬态度，如加派军机绕台飞行，并在一些美国寻求合作的事情上施压，让美方知所进退，不要继续玩火。美台进行这政治盘算操作，是一步险棋，一旦研判失误，随时擦枪走火，影响到亚太区和平稳定，应知所行止。