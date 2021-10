英国保守党的向左转　疫后的政府思维变迁

来源:香港01新闻

周三(27日),英国财政大臣辛伟诚(Rishi Sunak,大陆译为苏纳克)发表了自全球大疫症以来的第二份财政预算案。跟去年三月以补助措施为主的财政预算案不同,今次保守党政府提出了规模达1,500亿英镑的预算开支,其中接近一半将投放在基础设施,特别是将积极投资伦敦以外7个主要都会区。而辛伟诚亦主张进一步增加在医疗和建造可负担住宅的拨款,最低工资亦将由8.91增加至9.5英镑,增幅达6.6%。

英国《卫报》的社论把握机会讽刺保守党政府的财政政策只是向选民“装模作样”,讥讽本身属于“大右派”的保守党政府在“伪装左倾”,以庞大的政府开支换取选民的支持。然而《卫报》也不得不承认保守党政府正将把英国政府的开支规范恢复到70年代工党执政时的水平,并且正在逐步採纳了过往工党政府的财政思维以支持英国教育、医疗和福利体系的建设。而更重要的是,这份大疫症后的财政预算案似乎更是正反映英国政府的思维转变,更积极地建设“后疫症的新经济力量”(A new economy post Covid)和“乐观的新时代”(A new age of optimism)。

紧缩政策不再是疫后政策

辛伟诚在演词中谈及“符合新乐观时代的经济体”,自然是指大疫症后的英国社会需要更积极乐观的经济社会格局,回应过去两年因为疫症和脱欧而带来的“不确定时代”。过去几年英国社会受尽脱欧和反覆的疫情困扰,不少的国民每日都生活在各式各样的惶恐之中。疫症爆发之初英国每日上万宗的确诊个案仍然历历在目,而近日英国因为货车司机的锐减而导致各类型物资短缺更是令人担心会回到70年代“不满的冬天”(Winter of discontent)物资短缺和工会崛起的时代。

因此辛伟诚认为回应社会充满挫折情绪的最佳办法,就是创造高增长的就业机会,而政府的投资就更显得重要。为此,辛伟诚遂提出了各项预算改善和提升政府服务,未来都将逐步增加1500亿英镑。而在地方投资上,辛伟诚特别重视发展较缓慢的社区,例如东北部城市新特兰等,并且以提升最低工资、增加政府投资以及立法措施的方式进一步改善社会上工人阶级的收入。这次的财政预算案除了是约翰逊政府在大疫症后首份全面的财政蓝图,更是标志着在大疫症和脱欧后的保守党政府正式结束过往紧缩的财政政策,更积极地扩大政府开支以推动国家的经济发展和建立更全面的社会保障制度。

倾向社会保障的一国保守主义

不论辛伟诚的财政预算案是否可以成功刺激因为脱欧和疫症而导致疲弱的英国经济,传统代表资本阶级的保守党已愈趋着手为劳动阶层提供更全面的社会保障和解决本身困扰多年的南北发展不平衡等问题。

这种倾向也因为英国首相约翰逊属于保守党党内的一国保守主义,主张国家除了经济机会外更应该为各个阶层建立社会保障,因此去年3月疲情期间,辛伟诚的首份财政预算就提出了过万亿英镑的“工作保留计划”(Coronavirus Job Retention Scheme),在疫情期间由政府出资支付全国80%的工资。而在今年的财政预算案中,英国政府除了大规模增加政府开支以创造就业职位和经济机会外,亦着力改善最低工资等社会保障。

这些措施都反映着在疫症后的保守党正更积极地改善疫后英国的各种公共服务和社会保障,而这种保障亦不独由过往中产选民所独享,而是有意识地让社会内每个阶层都分享到经济复苏的成果,并成为“乐观的新时代”的一部份。当大右派的保守党都在“转左”时,为各个阶层提供经济动力和社会保障时,香港社会又取得怎样的启示?