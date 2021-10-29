美军驻台 碎了谁的“玻璃心”

来源：联合报

作者： 郑绍成

外媒之前报道，美军驻台协训特战部队，蔡英文总统接受外媒採访，亦承认美军确有驻（助）台训练，这是美台遥相唱和的激中策略吗？

多年前国民党有大老曾说：“有些话可以说不能做，如反攻大陆；有些话可以做不能说，如台湾独立。”美军在台是中国大陆早知之事，今年先有外媒披露、台湾军方政战节目透露，现在又加上小英公开对外媒承认，“美军在台”已变成是公开秘密。军事转政治的宣传消费意涵，小英自然是要表示美国对台湾支持“坚如磐石”，但中国大陆恐怕并不乐见此事曝光。

大马歌手黄明志新曲“玻璃心”MV六天破千万点阅，歌词充满政治敏感名词，“不可分裂”也是其一。大陆对台统一是坚定国策，而使用武力统一的条件之一就是“外部势力介入”。美军在台协训是否算是外国“军事”势力介入？国务卿布林肯又甫公开声明，支持台湾参与联合国体系，美国并鼓励所有联合国会员国支持台湾有意义参与，这是否也是外部“政治”势力介入？

大陆对于一再公开的各种“外部势力”介入台湾，有否可能激化或引发对台新策略呢？美国总统拜登在对于美国是否派军援台议题上，近期使用“台湾协议”、“我们有承诺”等语句支持台湾，但美国国务院亦随即祭出中美关系定海神针“一中政策”，拉回拜登脚步。

对于美国是否采取较明显援台政策，各方看法不一，惟中方势必有其评估角度。十月辛亥革命纪念谈话，习近平并未如台湾某些观察家预估有对台新政策，反倒是重覆“和平统一”旧基调；但隔日蔡英文国庆谈话的“四个坚持”，激出“新两国论”热议。“习退蔡进”，幸好美方和中方并未随蔡起舞。

中国虽大，但并非如恐龙反应迟钝，政策反应绝对不会是立即性、情绪性反射。半个月后，习近平发表大陆入联五十周年谈话，已可看出对台政策变化端倪；习谈话对于两岸过往争夺代表权历史只字未提（台湾两字也未出现）。习借机暗讽美国，也明白反对“霸权主义和强权政治”及“单边主义和保护主义”。美台联合的激中策略，在酝酿多月也见诸报章后，习近平对于台湾采取“不理不睬”，显示对蔡政府已不寄予厚望。

蔡亦在CNN专访再次表达，愿与中方对话意愿，不过“四个坚持”若明示台湾对话立场是“国与国”，在事务性对话悬宕许久、两岸管道断线下，蔡的“对话”场面话，无法掩盖“激中”策略，北京岂会和颜悦色，一笑泯恩仇走上沟通会场？

流行歌曲的隐喻嘲讽，锁定小粉红“玻璃心”；“新两国论”和“美军驻训”，则是另类强打“玻璃心”。

度尽劫波是否兄弟情仍在，就看两岸领导人智慧了！