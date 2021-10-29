美国加征富人税只是权衡之计

来源：香港01新闻

本周三（27日），美国民主党参议院财务委员会主席怀登（Ron Wyden）公布了民主党“双管齐下”的税改政策，包括落实早前二十国集团（G20）所批准的全球最低企业税，对最赚钱的美国企业征收15%的最低企业税。

税改的另一部分则包括了向全美最富有的人征收新的“亿万富豪税”。该税项将针对资产超过十亿美元或连续三年收入至少一亿美元的富豪，估计约700多人。新税要求这些富豪每年就其持有的股票及债券等上市交易资产的未变现收益以估值形式征收高达23.8%的长期资本增值税，有别于现行只要求在卖出资产时才须交纳增值税的做法。

民主党推富人税迫不得已

相比起已经在全球得到普遍认意的最低企业税，针对亿万富豪的新税引来不少反对，甚至可能与美国宪法有所抵触。例如，美国宪法第十六条修正案只容许联邦政府就“所得”（income）征税为联邦所用，向未实现的收入征税可能会引起法律诉讼。包括前财长努钦（Steven Mnuchin）及富豪马斯克（Elon Musk）在内的知名人士表明反对“富人税”，有指民主党内也有不少反对声音。反对者认为新税的估值困难，而且可能引起不可知的后果，富豪可能将资产转移至其他国家或慈善基金等避税，最终成效甚微。

马斯克在社交媒体上表达了对新富人税的不满。

从宏观角度看，向富人加税固然是为了改变贫富悬殊严重的社会问题，阻止美国进一步陷入两极分化。但除此之外，美国政府更需要通过加税为政府提供一笔现金进行经济改革。民主党指出税改所预期得到数千亿美元的收入，将会用于拜登政府所提出的的“重建更美好未来”计划。

“重建更美好未来”是拜登政府改革美国经济的战略重点之一，其主要内容包括了为美国建设更多绿色基建、推进新能源汽车等应对气候改变问题的政策，以及为贫穷人士提供社会保障、改善教育等社会政策，估计总支出高达1.5万亿至2万亿美元。加税更迫切的理由显然是要为美国政府提供现金以应付这笔庞大的改革开支。

而究其根本原因，美国政府经历过新冠疫情后，国债在货币政策大放水下已承受巨大压力。现时国债即使只是维持联邦政府那豪爽的日常花费已很吃力，再推高债务将进一步迫使美元贬值、拉高实际利率、令已经非常严重的通胀进一步恶化。因此，为了同时保住货币稳健及推行经济改革，美国政府唯有选择加税。

中国共同富裕更重视社会分配

不少人形容民主党的“亿万富豪税”是“美国版的共同富裕”。不过与其说拜登政府一系列的加税政策的重点是强调政府再分配的角色以及化解美国贫富悬殊等问题，倒不如说美国政府必须推行经济改革以提高竞争能力，不然在各方面可能落后于中国。故此，美国的“富人税”实未可与中国提出的“共同富裕”相比较。

中国当然也有债务问题，不过中国恒常化地进行经济改革，并非以一大笔经费计划推行。以5G基建为例，中国在今年9月已建成了100万座基站，但美国于今年年中还只建成了2至3万座基站，可见在基建能力两国差异重大。

“共同富裕”是中国的重要战略方向



中国政府近年一系列深层经济改革，也不在于求财。例如反垄断调查、打压楼市泡沫等政策都只是为了市场能更健康地发展，其对企业的罚款在于阻吓犯规，而不在于增加政府收入。例如今月初美团因“二选一”行为而违反《反垄断法》被处罚不过34亿人民币，相比于美国政府加税的数以千万亿美元收入就如凤毛麟角。中国政府规管市场的政策改变了市场，打压了不少富豪的生意，但却鲜有直接增加政府收入。相比之下，美国政府的加税没有改变游戏规则，富人仍然可以在现行的环境下赚尽其利，不过最终得与政府“分享”。

以现时的情况看，中国所提出的“共同富裕”更像是一个施政理念，至今并未有推出具体政策。当然，中国不少政策也无可否认地朝着“共同富裕”此目标前进。

