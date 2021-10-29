对话瑞丽前副市长：没想以挂职职务炒作

来源：新京报

作者：罗亦丹

近期，疫情之下的云南省德宏州瑞丽市备受关注。

10月28日，瑞丽市原副市长戴荣里在个人微信公众号上发布《瑞丽需要祖国的关爱》一文，呼吁全国人民关注瑞丽的情况，此文引发网友热评。目前该文在其公众号阅读量已经二十万+了。公开信息显示，戴荣里于2018年挂职云南德宏州瑞丽市委常委、瑞丽市人民政府副市长，现已离任。

有曾在瑞丽从事过疫情防控的人员告诉新京报贝壳财经记者，瑞丽有着长而复杂的边境线，当地许多居民从事玉石贸易等进出口生意，疫情来袭后，生意受到影响，同时当地市场也采取限流措施，多方因素之下，对百姓生活影响较大。这一说法与戴荣里在文章中的说法基本吻合。

当日，瑞丽市委宣传部副部长杨晓梅在接受新京报贝壳财经记者采访时表示，瑞丽是一个边贸城市，商业的确受到冲击，但是现在当地疫情防控正在有序展开，生活安定。

10月28日晚间，戴荣里接受了新京报贝壳财经记者采访，戴荣里表示，此前曾在瑞丽挂职工作一年，虽然离任但也经常收到当地百姓的信息，感同身受才写的这篇文章，并对文章内容负责。

以下为采访实录：

新京报贝壳财经：近期，因为疫情防控，边境小城瑞丽备受关注，也频频上热搜。你今天写《瑞丽需要祖国的关爱》这样一篇文章是看了此前的“求助”热搜消息有感而写吗？

戴荣里：不是的。实际上，我并没有看到所谓“求助”等热门消息，我是写完此文后，不少朋友提醒我，才看相关消息。

新京报贝壳财经：那么，为什么会写这样一篇文章？

戴荣里：我在那里曾挂职工作过一年。虽然已经回北京了，但是，经常收到当地百姓有关抗疫的信息，感同身受才写的这篇文章。

新京报贝壳财经：你是什么时候到瑞丽挂职的？又是什么时候回京的？

戴荣里：我2018年1月开始在瑞丽挂职工作，2019年初回到北京，在瑞丽工作了整整一年。

新京报贝壳财经：你有没有预料到这篇文章会突然火起来？为什么？

戴荣里：完全没有想到啊。我其实只是随手写了一篇文章发表到公众号，我几乎每天都会写文章，作为一个写作者，坚持写作是本分。我并没想以此做由头，后被其他媒体用“原副市长”做标题，从而引起热议。这或许是媒体为博取读者眼球吧！回京后我从不以挂职职务做噱头，一些人如此炒作，实在没有必要。他们认为此文豪情万丈，实际上我就是很平淡地叙述。

新京报贝壳财经：你“原副市长”的身份确实更引起关注。

戴荣里：文章和（我是不是）市长没有关系，我的公众号如实反映了瑞丽的状况。别人穿靴戴帽，与我没有关系。

新京报贝壳财经：这应该是你公众号目前阅读量最高的一篇文章，已经二十万+了。这是否引起了当地政府的重视？你的电话一直占线，今天是不是你近期最忙的一天？

戴荣里：是的！不过，当地政府抗疫做了很多努力。今天社会各界的很多人打电话给我，仅媒体就有三十多家，我几乎都没接。您是我第二个接电话的（媒体），明天或许会接待一些媒体。

新京报贝壳财经：文章所反映的一些情况和建议，引发了网友热议，包括回国自首人员的情况等，今晚，当地官方也有新的说法。

戴荣里：这些我以官方报道的为准。我确信自己没有乱说，只是如实地反映一些现场情况而已。瑞丽本地具体的事情，请根据当地官方的通报来看。我本身知道的，文章里有所体现，如果与事实有出入，以官方报道为准。具体的看法，我都写在文章里了，文责自负。我是一位写作者，每天都会发公众号，没有什么别的企图。如果哪些方面言语有失精准，我会负责的。

新京报贝壳财经：你有没有关注到网友的呼声？对瑞丽市如何兼顾疫情防控和民生发展有何建议？

戴荣里：这些建议我在文章里陈述了，都写在文章当中了。当然，我的建议也不一定准确。后期我还会继续关注瑞丽的情况予以相关描述。谢谢您的采访！