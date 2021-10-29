供应链危机给保护主义敲响警钟

来源：环球时报

作者：霍建国

近期，全球尤其是英美等西方国家供应链紊乱问题愈演愈烈，美国肯德基出现了“无鸡可炸”的现象，英国超市缺少卫生纸，圣诞节所需的大量货物积压在码头，估计在节前难以摆上货架。更为严重的是，在商品短缺的同时，物价却处于持续上升的阶段，美国的通货膨胀已连续五个月维持在5%左右，以致美联储不得不放弃2%的通胀调控目标。

客观地说，当前供应链危机产生的主要原因是新冠疫情造成的冲击和破坏。受疫情影响，原材料的生产和供应首先出现了不稳定的状况，全球大宗商品价格自去年下半年以来一直处于高位，石油、天然气、钢铁、煤炭、铜、铝等商品价格长期居高不下，这给下游的生产带来了极大的困难。疫情也导致部分行业的需求受到压抑，在疫情严重时，供需矛盾并没有充分暴露，随着疫情相对缓和，生产逐步恢复，加之经济复苏带来的需求上升，物价上涨成为企业对冲成本压力的唯一出路。

但是，也不能把此次供应链矛盾的产生完全归咎于疫情。从欧美限制高科技产业投资合作到全球“缺芯”，从美国随意加征关税到通货膨胀高企，从原材料价格上涨到海运价格的失控，这些经济现象的变化似乎并非完全是市场作用的直接结果，仍然可以追究到某些国家的政策诱导上。特别是美国近年来坚持的制造业回归、贸易保护和单边主义为此次供应链危机埋下了深深的祸根。

美国为了限制中国高科技产业的发展和进步，不断地将中国的高科技企业纳入限制清单，以国防安全为由，严禁芯片等高科技生产企业同中国企业的贸易往来，并以长臂管辖手段，对美国以外的相关企业实行监督约束，致使部分高科技厂商的生产和销售不畅，产业链供应链遇到一系列矛盾，影响了众多相关下游产业的发展，可以说全球“缺芯”同美国的贸易保护主义和单边主义密切相关。

特朗普时期随意加征的关税，是造成这次供应链紊乱的人为原因。拜登政府上台后，虽采取了一些弥补措施，取消了对欧盟钢铁的惩罚性关税，但对特朗普政府向中国随意加征的涉及3000亿美元出口商品的关税却迟迟不愿宣布取消。其结果是不仅增加了美国通胀的压力，也极大地损害了美国广大消费者的利益，导致了供应链的扭曲。

由于美国疫情长时间没有得到较好控制，致使港口和物流受到巨大影响，码头难以正常作业，大量船只压港也造成了商品供应的紧张。世界银行和英国咨询公司（HIS Markis）最近公布的“全球货运港口绩效指数”报告显示，全球效率最高的十大港口中有9个位于亚洲。值得注意的是，一些著名的美国港口均名落孙山，如洛杉矶港排名为328名，竟排在坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港之后，美国加州的长滩港排名为333名，落后于肯尼亚的蒙巴萨港。据报道，目前在洛杉矶港和长滩港等待卸货的船只仍达上百艘，这些因素的存在大大干扰了供应链的正常运转。

需要强调的是，经济的全球化并不仅仅是生产、贸易、投资的跨国流动问题，我们必须承认，全球化已经渗透到生产、流通和消费的各个领域，任何“脱钩”的想法、另起炉灶的念头， 都是不切实际的，必将受到经济发展规律的惩罚，而首当其冲的往往可能就是那些逆潮流而动者。各国决策者必须顺应历史潮流，承认经济全球化的大趋势，我们的责任在于进一步规范全球化的发展，使更多的国家和人民可以分享全球化发展带来的红利。全球供应链的紊乱现象必须引起各国的高度关注，特别是主要贸易国更要采取负责任的态度，相互配合、协同治理，尽快恢复全球产业链、供应链的稳定运转，保证世界经济的稳步复苏。在供应链的治理过程中，一定要排除贸易保护主义和单边主义思维，迅速纠正人为的不利于供应链正常运转的政策和措施，充分认识到大家都在同一条船上，为了战胜疫情，为了世界经济的繁荣发展，世界各国必须彼此合作，而不是相互拆台。危机当前，人类命运共同体构想越发闪耀出不可抗拒的真理光辉。今天，我们既要抗击天灾，也要避免人祸。（作者是中国商务部研究院原院长）

