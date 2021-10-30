作者：林保淳

蔡英文接受CNN专访，首度公开证实有美军人员在台的讯息，显然是经过深思熟虑的。其实，类似的传闻早已在民间发酵已久，而以美国的作风，外交使节团也一定承担着若干不为人所知的隐密军事任务，甚至隐隐然操控着当地政局，这并不是新闻；但是，为避免无谓的困扰，多半不欲声张，当局是既不否认，也不愿承认的。

此次蔡英文公开表明，大抵有两个用意，一是台湾民众对两岸一旦发生战争，美国会不会派兵救援，还是多有疑虑的，此番证实，无疑是企图强化美国必然会派兵协助的信息，“人家都已经先行派驻军队来了，如果战事爆发，又岂有坐视之理？”用以激励台湾民众“不畏战”之心，反正无论如何，都是有靠山的，中共必然不敢打，而即便要打，我们就打，谁怕谁？

一是故意挑衅、激怒中共。本来这种台面下运作的事，只要不加以公开，大家睁一眼闭一眼，中共也寻找不到正当的藉口，模糊了事，倒也可相安于无事；可这番蔡英文以总统之尊公开证实，无异就是挑明了，“我就是与美国通力合作，准备军事对抗了，你待如何？”在她臆想之中，中共是绝对会气得跳脚的，不但会发言谴责、抗议，更可能采取一些激进的行动，而这正中蔡英文下怀，台湾民众一定更会加深其对中国大陆的仇恨、痛厌之心，连带著对他们所抹红的国民党也遭池鱼之殃，这对民进党即将面临的“四大公投”的严峻挑战，绝对是有力的臂助。

这是蔡英文的“一石两鸟”之计，也是纯粹基于巩固民进党既得政权及利益的策略，是完全不顾台湾一旦陷入战火，几十年辛苦经营的宝岛，有可能沦为废墟的危险，而最终饱受战乱之苦的，还是只能死守在台湾的普通老百姓。

其实，势单力薄的台湾，即便有美军撑腰，真正开打，远水难救近火不说，时间也是完全操于他人之手的，在大军压境下，台湾能撑多久？越南、阿富汗的例子，还不够全台湾人民警惕吗？蔡英文是千金之子，岂知兵凶战危的道理？台湾处境之危殆，真不禁令人提心而吊胆了。