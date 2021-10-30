美军在台被证实 北京战略定力将被打破？

蔡英文刻意藉由CNN访问，宣告美军确实有人在台协助训练台军部队，但使用的语汇确实十分谨慎，负责这次采访的CNN特派员Will Ripley使用的字汇是service member，而不使用soldier、troop或是private、GI等更具有军事色彩的字眼去描述美军。显示这是一个精心布局的桥段。

大陆官媒环球时报也立即还以颜色，在报道播出同一天的傍晚就出了一则社评，标题是：“美军不得驻台，这是不可逾越的红线”。

现在对于这支人数未明的在台美军究竟是什么性质，可能就成了双方斟酌与计较的关键。这场访问只是将传闻变成事实，但传闻早就存在了，北京也并非对此一讯息毫无所悉，只是过去都采取视而不见的态度，现在它从传闻变成被证实的事实，对它的如何定性就十分重要了。

蔡英文证实的说法是，它是美台广泛军事合作的一个环节，目的是提升台湾的防卫能力，试图在证实的同时将它模糊化，并称人数不如想像中多。这更模糊了，不如想像中多的标准是一种“想像”，如果想像中它是一个“师”的数量，那即使是两个“旅”，就“不如想像中多”了，但两个旅多不多？

从已被报道的资料看，人数确实不多，华尔街日报这月初的报道，美军协训的人数是about two dozen members，也就是二三十人，蔡英文证实的三四天前，美国《商业内幕》（Business Insider）更进一步报道，来台的美军部队是绰号“绿色贝雷帽”（Green Berets）的美国陆军特种部队。但它访问了一位前绿色贝雷帽成员，却说可执行这类训练的，不只绿色贝雷帽，还有海军陆战队的“特种突袭团”、海军的“海豹突击队”。

但显然大陆也不愿它再上升为真正的危机，环时这篇社评的目的，就是要警告美台，千万不要告诉他，美军真的在台湾“驻守”了，那他就被逼得不得不有所行动了。

CNN谨慎之余还是技巧性地提了一下驻军，说追溯上一次美国在台湾还有garrison（即驻军）已是1979年，就隐约地将这次在台协助训练的美军人员，与“驻军”这一概念做了若隐若现的连结。

现在的问题在于，围绕着台湾，美陆台三方，或说至少有两方，都在不断地采取升温的动作，包括蔡英文双十演说的“两国论”、以及最近美国从布林肯到智库四处播放的台湾参与联合国提法。

美军在台协助训练最初披露的就是美军自身，犹如CNN报道所说，美军去年即2020年初公开了一段训练的影像，随即又将它删除，而台湾则是去年11月由海军释放讯息给媒体，但随即被五角大厦发言人否认，台湾国防部也跟进澄清。但进入今年，各项关于这个讯息的爆料与独家就层出不穷，似乎一切都是为了蔡英文这次的公开证实，进行铺陈。

北京则似乎是被动因应，但又像是配合演出，10月初的150架次战机出动，就像自愿进入美台设定的节奏与拍子，让台海的水温快要沸腾。

现在环时在社评中说：“美军不得驻扎台湾，这肯定是红线，对此美台都是清楚的”。但它说，现在美台围绕这一红线不断出现进退交织的挑衅性表态，这是美台的“新策略”。这段看似强硬的文字实际上是在透露，中共认定这件事情还不到踰越红线的地步，北京大致做了定性：协训还不是驻军，还不是当年“中美共同防御条约”的复活。显然总体上，北京是想要降温。

北京想要降温的迹象，还可从习近平在辛亥革命110周年纪念大会上的谈话看出来，他重申和平统一的调子，就是要各方读懂，北京并不急于处理台湾问题。俄罗斯总统普京随后藉受访替他补充，说大陆要统一台湾，不必靠武力。

现在大陆内部有两派不同的论证，一派是认为台湾问题夜长梦多，现在台湾内部已经没有什么统派了，美国更已朝着让台湾独立的目标迈开步伐，此事不宜久拖不决，应在美台还没来得及的情况下，迅雷不及掩耳拿下台湾；但另一派却认为，东升西降是大势所趋，等美国自然衰落到一定程度，台湾可以藉由一场谈判就让它回到祖国，完全可以兵不血刃。中南海里头的领导核心可说就属后者。

后者可以简称为战略定力派，但这个定力却可以一夕就被美国头脑发胀的民粹鹰派、和台湾胆子愈来愈大的冒险者打破。蔡英文公开证实美军在台就属冒险的一步，但是否还有更大胆的冒险行动等在后头？全民可能要皮绷紧一点，每天剉咧等！