Facebook改名Meta 现实世界的延续还是倒退？

Facebook行政总裁扎克伯格28日在公司的开发者会议上公布将其改名为“Meta”。他指Facebook公司目前被视为一间社交媒体公司，但他们基因中是要建立一间连接人类的科技公司，未来的Facebook将会由一间社交媒体公司，转变成一间以“元宇宙”（Metaverse）优先的公司，而公司旗下的科网社交媒体产品包括Facebook、Instagram及WhatsApp等都会为成就Metaverse而努力，其股票代码亦会由12月1日起由“FB”改为“MVRS”。

“元宇宙”一词早在1992年的小说《溃雪》就已经被用来形容现实与虚拟世界在网路空间结合，这个概念正好对应到现在扎克伯格提出的想像，亦即让虚拟世界满足到娱乐、购物及进行会议等一切需求，使得用户透过虚拟实境（VR）智能设备及扩增实境（AR）空间技术进入沉浸式体验的空间内，将日常生活置身于“虚实结合”之中，令人得以进一步在虚拟世界处理现实工作以至进行社交活动。

元宇宙将恶化现存问题

“元宇宙”的愿景，或许确能使到部分人在未来的网络工作获得更丰富的感觉体验，但当中存在的私隐风险却是有增无减。因为“元宇宙”的整体概念远超虚拟实境等个别技术，而是希望人类可以在数位世界里有一个类人的3D化身。有人认为它将会是互联网的未来，但无论在私隐、选择及行为上，伴随“元宇宙”而来的似乎将会一种比网络资讯演算法更大的操纵。

近日Facebook前产品经理豪根（Frances Haugen）出席美国及英国国会的听证会时，便指控该公司唯利是图、忽视全球用户安全，例如明知Instagram损害青少年精神健康但仍无意作出改革，以及对政治人物和高知名度用户提供差别待遇。正如美国前联邦通讯委员会主席Tom Wheeler所言，“元宇宙”的出现不但未必能解决现有问题，相反在各平台的资讯互联互通特性下更将问题恶化。

分散大众注意力的手法

现在网络巨企已经放任演算法收集、整合及分析个人私隐数据，配合未来“元宇宙”的发展，企业更可能进一步收集用户肢体语言数据。既然现存问题仍未得到妥善处理，继续加快发展“元宇宙”对于整体社会而言未免是操之过急。特别是现时Facebook正面对大量私隐及妄顾用户安全的指控，公司选择此刻大肆宣传其改名及更新发展方向，恐怕只是试图分散大众的注意力而已。

此外，欧盟一直都有在私隐及反垄断问题上针对Facebook，而Facebook在10月时就曾表示计划未来五年在欧盟创造10,000个新的高技术工作岗位以推动开发“元宇宙”，更在网上发布的新闻稿特别强调公司同样分享和维持欧盟所崇尚的言论自由、隐私、透明度及个人权利等价值观，这种措词难免令人怀疑所谓“元宇宙”发展策略本质只是一种向欧盟示好的手法。

科技发展无可避免，对时空界限的超越也许可以造福人群，但当中附带而来却是大量的负面影响，尤其这些影响多数都是难以逆转，甚至可能造成过份依赖。在确保其安全及利多于弊前，大众应该对“元宇宙”有更多保留及思考，避免过度盲目追捧。