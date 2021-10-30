还记得李登辉的空包弹吗?

蔡英文接受CNN专访时首度以官方身分证实有美军人员在台湾，大陆国防部以“不动如山，动如雷霆”的强悍措辞回击，美方虽未正面回应，但重申会协助台湾维持防卫能力。在删Q成功、四大公投有望过关，民进党将迎来又一轮民意海啸之际，蔡英文戳破“公开的秘密”应属政治操作居多。

外界咸认CNN此次专访是由美方授意，包括提问、回答都被美方全程掌握，进而揣测蔡英文首次证实美军在台，很可能带有美方试探大陆底线的意味，华府的台海政策从“战略模糊”到“清晰”的转向迹象更为明显。这个判断有一定道理，但不完全准确。毫无疑问，美对台政策属于美中政策架构下的一环，故历届美国政府的“台湾牌”都服务于当时的美中竞合情势及阶段性目标。此次蔡英文证实美军在台，很可能卷入了目前拜登政府对中国大陆政策的内部斗争之中。

众所周知，华府对北京向来都有鹰鸽之争的情形，这在特朗普任内，透过波顿等核心圈人士的转述以及各色传闻的曝光，更加清晰地公开于世人面前。拜登政府同样存在这个情况，除了国会鹰派力量的外部影响之外，华府内部对中国大陆的态度也不尽相同，外媒披露的高盛前总裁松顿密访北京就代表美国商业及金融界利益，气候特使凯瑞也倾向于与中方互信合作，而国务院体系很明显是对陆强硬、对台支持的力量，这也是为何国务卿布林肯不顾大陆反对，公开力挺台湾参与联合国体系的原因。

正是由于拜登即将与大陆国家主席习近平举行首次视讯会晤，再加上杨洁篪和苏利文，刘鹤和叶伦、戴琪这两条美中安全、经贸对话管道已经多次沟通，美中元首会谈以合作为基调的可能性愈来愈大，这也意味着美国对台政策至少在短期内会受到北京方面更有效的管控。可以想见，随著“拜习会”的临近，拜登身边人士的辩论、分歧以及主导权之争也会更加激烈，代表强硬派的美方国务院系统，显然就要透过一些手段影响拜登决策，而此次CNN专访就很有可能是其中一环。

或许美军在台的实情早就被陆方掌握，亦或许是北京深知此次CNN专访一定是冲著美中元首会谈而来，故大陆官方除了口头谴责之外，很多迹象都显示出在为“美军在台”论降温，并未如某些人预期般将此事与启动“武统”划上等号。例如《人民日报》旗下对台评论的“侠客岛”提醒，蔡英文是在玩“话术”、设“陷阱”，并表示少数在台美军士兵的政治意义大于军事意义。当然，大陆后续的针对性军事、外交动作不会少，但这些动作应是因应蔡英文“两岸互不隶属”论、吴钊燮访欧及呼吁入联、民进党启动修宪等一整套的反制措施，CNN专访在北京眼中只不过是一次“日常挑衅”。

假如美陆就管控台海分歧达成共识、年底四大公投又高票过关，这就意味着民进党政府将遭遇灭顶打击，因此蔡英文借CNN专访试图绑住拜登，一方面是她“棋手”心态的流露，另方面也是一次最后的挣扎。1996年台海危机，当时的台湾总统李登辉靠一句“空包弹”稳住民心、赢得选举，美军在台同样是一枚“空包弹”，蔡英文仿效当年李登辉的操作，能成功吗？

（作者苏泳霖,智库研究员）