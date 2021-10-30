“东家起火西家冒烟” 海外债券违约警钟下中国房企艰难排雷

来源：路透社

从中国恒大、花样年，到新力控股、当代置业的美元债兑付危机，中国房地产行业“东家起火、西家冒烟”，令投资者对房地产行业流动性危机的担忧日渐加剧，肩负沉重债务压力的企业不得不艰难“排雷”。

中国房企接连出现的美元债违约事件，一定程度上触发流动性风险和信用风险，敲响债券违约的警钟，中国监管层亦努力遏制影响，释放正面信号。但多家企业表示面临融资端和销售端的内忧外困，再做还款计划只能“另寻出路”。

“现在整个行业确实风声鹤唳的，今时不同往日，再融资很艰难，以前‘借新还旧’的念想现在也断了。”一位大型房企高层对路透称，大部分企业眼下忙于为境外到期债券预筹资金，特别是有债务相继到期的现在都在绞尽脑汁想办法。

多家企业陷入资金链困局，一位业内人士表示，已经有企业在做债券置换的计划。

瑞银银行研究团队对恒大违约、更多高风险开发商违约、房地产活动大幅下行等不同情景下银行贷款质量可能受到的影响做了压力测试，主要结论是银行贷款的整体风险敞口可控。

“如果考虑到银行的表外敞口及来自房地产相关行业和地方政府债务的间接敞口，影响可能会更大。”该团队称。

为避免房地产行业债务问题集中爆发引发传导，中国政府层面正对企业偿债情况摸底。两位知情消息人士日前表示，中国监管机构要求部分持有大量美元债的房地产企业对其还款风险进行评估，在周二国家发改委国家外汇管理局联合召开的会议上，也有企业提出贷款展期和延长偿还期等外债重组的建议。

“会上表达观点的较多，也提出各种建议。”一位消息人士称，对于有代表性的企业，将汇总和评估偿债的最大风险到什么程度。

稍早前，中国房地产业协会在北京召开房地产开发企业座谈会，企业介绍了前三季度生产经营情况，分析市场态势并提出意见和建议。

是“救命稻草”还是“夺命稻草”？

随着近年境内融资管理日渐严格，发行海外债成为房企重要的融资渠道，但昔日“救命稻草”渐成“夺命稻草”，而中国官方最近密集召集开会，旨在对房地产企业债务做前瞻性预判，避免出现“违约潮”。

另据一位不具名的房企人士坦言，虽然在最大限度做债务前置管理，但公司销售回款堪忧，流动性较紧张，这种现象在同行中不在少数。“未来可能少不了被召去开会，在债务梳理情况上做汇报。”

他并认为，考虑资金缺口，不排除会有一些债券持有者可能按照回售条款提前抛售债券，或要求担保方先行兑付。

在另一位接触多家房企的机构人士看来，在政策前景偏悲观的情况下，购买房企美元债环境非常不好，尽管感觉政策有所松动，“但敌不过‘人心凉’，没人敢买。”

瑞银证券房地产研究团队分析，恒大事件的溢出效应可能包括：其他开发商和供应商的融资条件收紧；房地产相关供应商项目交付能力受到影响；拖累房地产市场信心以及房地产销售和建设活动；拖累房地产相关行业的生产和投资，尤其是建材。

“融资渠道的严格收紧，降低了中国房地产开发商的流动性，增加了再融资风险。”穆迪称，中国房地产行业陷入负面信贷循环，鉴于中国政府高度重视降低系统性风险，融资渠道不太可能放宽。

不过，中国指数研究院认为，随着房地产贷款政策触底回暖，房地产贷款投放加速，房企融资环境好转，销售回款提速，将使房企资金压力明显缓解，进而房企海外债密集违约也将减缓。

中国央行行长易纲此前表示，恒大风险是个案风险，要避免恒大的风险传染至其他房地产企业和金融部门；恒大事件对金融行业的外溢性可控，有信心能把风险控制在一定范围，避免发生系统性风险。