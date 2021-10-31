争取青年 国民党必须更年轻

来源：联合新闻网

作者：戴遐龄

随着民主社会的日益成熟，选民渐渐懂得善用被赋予的权利。一周前由绿营共同支持对抗国民党在地颜家的“刺客”陈柏惟立委，被无情罢免。面对选民给予的教训，不少民进党立委未反躬自省，反而抱持着一党独大的霸权心态，主张立即再修刚修完不久的选罢法。再次让民众见识到民主进步党的“进步”与“谦卑”！

进一步分析，陈柏惟少掉的三万多票，除当事人因素外，执政的民进党因无建树、心虚，没有大动作炒热选情，以致许多离乡背井于外地求学工作的年轻人，未返乡投票，亦是一大主因。这次的罢免成功，使民进党间接受创，相信执政党已感受到民怨沸腾，近日更担心骨牌效应，由蔡总统带头与苏揆连袂强力反制四大公投。

反观长期处在低潮的国民党，这次罢免案胜利，可算是相当兴奋的事。不过，一个诚恳为人民谋求福祉的负责政党，断不能因竞争政党失民心或败坏而自喜，要更积极体察社会发展的趋势，全面调整政党的组成和运作模式，才能带领全民开创新局，构建更稳定发展且安全幸福的生活环境，获得选民支持和爱戴。

拥有百年老店声誉的国民党，若要争取2022年及2024年选举胜利，重新取得执政权，为人民服务，仍有很大的努力空间。尤其在争取年轻人的选票上，国民党还是处于十分不利的困境。

直言之，不乏传统政治菁英的国民党，唯有转型成一个对年轻朋友绝对友善的民主政党，吸引更多的热血青年参与其中，才能产生理念和经验的传承，激发更符合时代潮流的政策和行动力。

事实上，现今强调多元化的民主社会，不论就国会善尽宪法赋予民代立法与监督政府之责；或受限世代经验，年轻人确实拥有更多、更灵活的沟通管道等优势，涉及年轻族群未来发展的各类公共议题，若能有更多年轻世代族群，用不同观点加以审视和讨论，当可突破“不被理解”的瓶颈，藉由新世代的创新视角与快速传递桥梁，延伸出广大群众的共鸣和回响。

最近由赵少康亲自操刀，主动出击的“战斗蓝”风潮，由许多年长者投入，透过群组强化横向联系，以统一的“口径、战术、阵线”，加上口径一致、团结攻势，产生的动力、冲劲及战斗力，渐渐演变出吸引年轻人的创意利器。虽然如此的发展趋势，对领导层和支持者有偏年长趋势的国民党而言，在选举选才和布局等，不免产生内部压力。但不可否认的，这是能够让国民党年轻化的关键时刻，如何制度化完成人才交替，坚守青年关注具“公义”“正直”形象的立场，提供青年全力以赴参与政治的机会，诚为国民党领导者，此刻必须认真思考的课题和把握的良机。

“没有年轻人，就没有国民党的未来”，国民党昨天举行全代会，党主席朱立伦正式宣誓就职；朱主席能否实现国民党顺利重生，端看能否成功掌握青年的心。

（作者为台北市立大学教授）