G20淘汰煤电现分歧 中印澳拒定死线

来源：明报

二十国集团（G20）峰会昨起一连两天在意大利举行，重点之一讨论应对气候变化，被视为今天（31日）揭幕的第26届联合国气候变化大会（COP26）定调，但《华尔街日报》引述消息人士报道，G20领袖在淘汰煤电及限制全球升温不超过工业革命前水平1.5℃等议题上仍意见分歧，包括拒绝为弃用燃煤定下期限，令人担心COP26能否达成具雄心的气候目标。联合国秘书长古特雷斯警告，若G20不能搁下彼此的不信任，COP26将失败告终。

G20国家就如何更好地履行2015年《巴黎协定》试图构建共同立场，《巴黎协定》要求各国尽快开始减排，在本世纪中实现碳中和。《华尔街日报》引述美国官员报道，监于G20存在利益竞争，就政策达成共识以实现该目标非常困难。最近的能源危机也促使领袖们重新思考其化石燃料的立场。报道引述知情人士称，煤炭供应短缺导致中国对碳路线图作出重大修改，提高能源安全的重要性，并为增加更多燃煤发电厂创造了回旋余地。

G20占全球碳排放量八成，燃煤问题将考验领袖们的政治决心。今年7月G20环境部长会议未能就淘汰煤及停止兴建新燃煤发电站设置时限达成共识。知情人士向《华尔街》表示，煤炭储藏丰富的国家如中国、印度和澳洲强烈反对为淘汰煤设置时限，俄罗斯、土耳其和沙特阿拉伯也是同一阵营。

中印批发达国未履提供资金承诺

中国国家主席习近平昨日在G20峰会发表讲话，重申“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”。但外界关注无论中国或印度均拒绝承诺订下弃煤时限及不愿使用“淘汰”一词，中印则多次抨击发达国未履行承诺为发展中国家提供资金对抗气候变化。

气候活动人士担心，若G20领袖未能发出积极信息，COP26将更难达成协议。

参与会谈的美国官员称，G20和COP26是“相辅相成或相互弱化”的关系。路透社取得G20峰会声明草案，显示领袖们同意致力控制全球升温不超过1.5℃目标，但没作出具体行动的承诺。

习近平未承诺提前达碳峰值

中国是全球最大温室气体排放国，对COP26的成功至为重要，主持为期12天COP26的英国首相约翰逊上周五（29日）与习近平通电话后表示，他在对话中提出希望中国将排碳峰值的时间，由2030年提前至2025年，但习近平未能承诺；另一重点是要求中国减少依赖煤电。

习近平向约翰逊表示，减排涉及广泛而深刻的经济社会变革，需要循序渐进。约翰逊上周五警告若全球未能尽快采取行动对抗气候变化，人类文明会如罗马帝国般迅速衰落和灭亡。

G20峰会前夕，联合国秘书长古特雷斯也呼吁G20领袖合作应对气候变化，他指出，大国之间的不信任程度达到危险水平，今次G20峰会最重要目标是通过解决不公义、不公平及地缘政治分歧来重建信任，同时呼吁G20守诺每年向发展中国家提供1000亿美元（约7800亿港元）气候融资。

最低企业税达成协议

昨天的G20会议主要讨论全球经济及新冠疫情，周日才聚焦气候变化及环保。与会领袖昨日正式拍板支持全球最低企业税率15%的方案，另外东道主意大利总理德拉吉表示，G20成员国应确保明年中旬全球新冠疫苗接种率达七成，质疑发达国与穷国的巨大接种率差距道德上不能接受。