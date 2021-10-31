美台下探大陆战略底线

来源：中时电子报

作者：王钦

近来美台的新动作渐趋密集，先是美国国务卿布林肯借大陆重返联合国50周年之机宣示支持台湾参与联合国系统，后是蔡英文接受美媒专访曝光美军在台事实，两件事在两岸均掀波澜。外界分析认为，无论是美方还是蔡英文，都将过去一些只能做不能说的事摆上台面，进而得出结论，美国在两岸问题上可能正在从过去的战略模糊走向战略清晰。

这显然是一个误判。众所周知，美国的利益所在就在于两岸政策上的战略模糊，不明确表态也不公开介入，同时避免两岸走向统一才最符合美国利益，一旦公开选边站队，美国就失去了对另一方讨价还价的筹码，这个损失是显而易见的。基于这一逻辑，美国不到万不得已，绝不会轻言支持任何一方，换个角度也可以认为，真要走到那一步，也说明美国在两岸已经无牌可打，面临摊牌的窘境。

现阶段的各类挑衅，与其说美台在做出战略调整，不如说是看透了大陆的战略底线，即大陆倍加珍惜眼下的和平发展战略机遇期，因此不会轻启战端，而美台也可以将之作为自己的战术窗口期，从中谋得一些形式意义上的好处，甚至赚得一些实质好处。

具体而言，既然大陆隐隐约约已经划定了某种底线，那么在这个底线之上，美台就可以采取不少行动，比如有意义的参与国际组织、比如台湾往法理台独路线上的进一步试探，以及最主要的，台湾提升与其他国家的合作深度，同时支援美方抗中的战略利益，为大陆崛起制造障碍。

这可能也是大陆为了实现自身发展所不得不付出的代价，让美国和台湾可以借此机会愈来愈畅通无阻的提升彼此的合作层级。事实上，许多小国也发现这一巧门，开始制造各式各样的事端，特别是通过提升与台湾的关系来获得一些回报，包括台湾的现实回报和美国的支持，他们也充分认识到，大陆虽然会有一些因应措施，但不会真的采取反制行动，因为这对大陆自身的形象和对外合作空间的开拓都没有好处。

但无论如何，这对大陆也意味着是一个全新的挑战。目前来看，大陆的策略是以拖待变，透过其他领域的合作降低中美对抗的预期，避免美国采取更为激进的政策，至于目前这类挑衅动作，鉴于都是口舌之争，在实质层面尚未有燃眉之急，所以也就回之以口舌。

至于国际上的各类竞争，大陆也只能以兵来将挡水来土掩的姿态一一面对，防堵可能出现的任何破口，同时避免大陆与其他国家的关系走向恶化。在此过程中，大陆的问题是必须付出一定的代价，以便安抚相关国家或者抵销他们的冲击。

当然，这一混沌的局面不会长期持续下去，待到大陆的实力累积达到一定程度，尤其是大陆与其他国家的相互依赖足够深化，美国可以要胁大陆的筹码愈来愈少，而台湾可以发挥的舞台空间也会愈来愈小，到那个时候，这个战术窗口期也就走到了尽头。