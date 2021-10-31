美国主导全球“堵中”战略

来源：中时电子报

作者：邵宗海

从最近三件以美国作为主导者的事件发展来看，会发现在目前的国际社会里，已兴起一股“以中国为主要抗衡或围堵对象”的趋势。因此作者姑且称之，这本是一种只重防止性质的“堵中战略”，但由于运用上的过当，已逐渐形成是一种全球性的“抗中联盟”。

第一，是美国总统拜登在前往欧洲参加G20峰会之前，就在10月29日抵达罗马之后，强烈显示出他要跟法国总统马克龙，先一步进行两人的单独晤面。而马克龙方面，也于当天下午便在法国驻罗马教廷大使馆的波拿巴别墅接待了拜登。

两人在见面时，根据法新社的报道，拜登说了一句：“我们没有比法国更好的盟友了”，这句话让外界开始观察双方是否可修复因“澳大利亚核子潜艇放弃法国代为制造”一事激怒巴黎后的关系？是否也可让跨大西洋关系回到正轨？因为这正是美国希望在欧洲建立“堵中战略”的最后一道障碍，现在看来显然已经扫除。

再根据法媒报道，马克龙也要求拜登能更支持欧洲建立真正的防务体系。其实拜登在见马克龙时就一再重申法国与欧洲参与印太地区的战略重要性，包括欧盟近来公布的印太战略框架。美国也认同欧洲建立更强大和更具能力防御系统的重要性，对跨大西洋与全球安全带来积极贡献，并与北大西洋公约组织形成互补。

如果说这就是双方在各取所需，而美国准备结合欧洲盟国，希望像上个世纪冷战对抗苏联一样，也能在经贸上甚至不排除在军事上，可以结成一种隐性的抗中联盟，希望能对中国以及俄罗斯发挥出一股“杯葛”或“遏制”的力量。那么一个类似北约组织的“抗中联盟”实际上已出现了雏型。

第二，另一个例子是拜登曾先于10月27日在白宫透过视讯参加东亚峰会（EAS）会议，他在会上一再强力抨击中国大陆针对台湾的“胁迫性”行动，但他企图连结成这是中国对这个地区和平与稳定的威胁。他同时宣布，美国将与合作伙伴探讨打造一个印太经济框架。白宫并未披露更多细节，只说它将“界定我们围绕贸易便利化、数位经济与技术标准、供应链韧性、去碳化与清洁能源、基础设施、劳工标准以及其他共同关心领域的共同目标”。

当拜当登企图运用“美国与亚细安紧密合作”的假象，来凸显亚细安抗中的实质。而过去美国一直遭质疑与这个区域贸易关系是落在中国后面，但现在拜登这项宣布则可能有助于化解疑虑。这个每年一度的EAS，共有18个国家领导人参加，除了亚细安成员国，也包括美国、中国等八国的领袖。在李克强面前，拜登强调中国对亚细安这个地区和平与稳定带来威胁，是有其结朋拉派的企图。

第三是，在2021年9月中旬，美国、澳大利亚、英国，曾宣布在印太地区建立AUKUS联盟，该联盟曾允许这三国将进行更深入的国防合作。当时拜登曾表示，英美澳等三国都认知到确保印太地区长期和平及稳定的重要性，而新联盟的成立也反映了美国在欧洲的主要盟友将逐渐在印太地区发挥更广泛的作用。尽管这3国元首皆未提及中国，但路透社仍然透露一名美国高阶官员私下告知，此举代表华盛顿及其盟友正寻找方法来反击中国日益增长的力量和影响力。

而有意思的是，当中国驻澳洲大使成竞业即将离任之际，在澳洲洛伊国际政策研究所高级研究员马利德曾认为，不管澳洲或中国，都不会在重建两国关系上投入太多，因为他们都认为短期内想改善彼此关系的希望是相当渺茫。这说明了一点：在南太平洋及南中国海方面，已显示有一种“堵中战略”的出现，其实也是“抗中联盟”雏型的形成。

（作者为中国文化大学社科院前任院长）