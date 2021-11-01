蔡英文以美为壑 恐将惹火上身

来源：联合新闻网

作者：张竞

台湾总统蔡英文日前接受美国有线新闻网专访，透过话术暗示美军派员在台活动，但却让国防部长必须出面澄清，美军人员系来台协助训练，但绝非进驻台湾；显然就是不希望让北京认定是跨越红线，搞到摊牌对决。

其实绿营人物玩弄此种手法，不断公开台湾与美国往来关系，以便透过挑衅北京操弄政情，已经是故技重施屡见不鲜，但边际效应逐渐递减，却也是不争事实。

昨日参加政论节目，主持人请受邀学者提出语辞，说明此等状况。当时在脑海闪过英文“buck passing”或是“pass the buck”，但当时想到要将此项意指推诿责任、以邻为壑或者是嫁祸他人之语辞解释清楚明白，在论述节奏快速政论节目中，恐怕很难让观众理解，最后只好放弃。

但事后左思右想，觉得还是值得用这句美式俚语，为读者分析蔡英文希望将两岸和平稳定责任转嫁到华盛顿身上，把美国拖下水，此种政治算计，到最后恐怕会弄巧成拙惹火上身。

“buck passing”这个用辞其实是源自扑克牌戏，buck原是指雄性公鹿，在此则是指主持牌局负责发牌之庄家，此因当初在开拓西部时期，刀具制作者经常使用雄鹿头上鹿角，经过切割研磨后作为刀柄，而在牌桌上经常就用此种具有鹿角刀柄之刀具放在庄家前，让赌客辨认当时是由谁担任庄家主导牌局。日后美国有些地方所设赌局则是用美元硬币代替小刀，这就是为何美元计算单位被俗称为buck之由来。

但在赌局进行过程中，有些赌徒不愿当庄家负责发牌，因此就可表明态度将此职责跳过，并且推脱给其他赌客，此种不愿承担责任行为就被称为“pass the buck”。美国总统杜鲁门办公桌上有个标语“The buck stops here”，其实就是表达身为美国总统无法回避责任，必须承担各个决策所产生后果，不可能推诿过失转嫁他人。

这个政治口号其实相当经典，美国总统卡特特别向杜鲁门总统图书馆商借这个标语，在其对全国发表势将引发严重反弹之能源政策讲话时，刻意在其办公桌上展示该项标语。同时2019年“The buck stops here”更渡过大西洋，被英国首相约翰逊所引述，表明其将负起责任致力于推动改革决心。而在不久之前，当拜登总统因为阿富汗撤军被美国社会骂到臭头时，其亦是以“The buck stops with me.”来表达勇于负责承担后果之政治姿态。

国际政治中，牺牲盟友以便避祸上身是家常便饭，因此“buck passing”亦被国际关系学者用来表述此种“死道友不要死贫道”之自私心理。最经典案例就是在1930年代，各方面对纳粹德国兴起，都希望要遏止此项势头，但都不愿打头阵去当先锋，运用各种策略希望推其他国家上阵，先让别人与纳粹德国开战对决，然后再顺势进场坐收成果。

因此英国与法国联手运用慕尼黑协定出卖捷克，以姑息政策安抚纳粹德国，希望柏林将焦点转向苏联，但莫斯科也不是省油的灯，立刻就以出卖波兰为代价与纳粹政权签署德苏互不侵犯条约，将烫手山芋扔回到英法两国手中，迫使伦敦与巴黎在波兰受到入侵后必须表态。

当然也有国际政治学者米尔斯海默(John Mearsheimer)认为二次大战同盟国刻意推迟发动两栖登陆，开辟反攻欧洲之第二战线，刻意要让纳粹德国与苏联在东线厮杀消耗双方实力，其实亦是存心以邻为壑，透过嫁祸于人以便有利于战后掌握欧洲战略态势，其实亦算是“buck passing”经典实际案例。

美苏冷战期间多次运用代理人战争，希望透过支持盟友来消耗对方实力，其中韩战、越战以及美国支持苏联入侵阿富汗后之反抗势力，说起来亦是“buck passing”中运用盟友当炮灰，避免本身必须亲自上火线，期能以较低代价，谋求战略利益之具体例证。

国际政治纵横捭阖折冲樽俎之基本原则千年不变，政治牌局规则原理并无新意，蔡英文希望华盛顿要为台北拼性命，刻意暗示将美国要拖下水，殊不知华盛顿战略谋士还希望把台湾设局成为下个珍珠港，存心要让北京走入圈套，让台北变成炮灰，以便让华盛顿能够获得口实，来发动各国再来搞个八国联军围攻北京戏码。

不要以为这是危言耸听，当初萨达姆在入侵科威特前还跟美国打过招呼，更问过美国大使华盛顿将如何反应，结果还是上当中计，让华盛顿获得对其得以鸣鼓而攻之藉口。1979年时，华盛顿答应北京断交废约撤军三项条件，其实就是慕尼黑协定再版，以便让北京转向与其联手对付苏联。

目前华盛顿战略布局是要将台湾变成吸引北京上当珍珠港，但亦有可能与北京谈妥交易，再度让台北成为被出卖之捷克或是波兰。假若台北仅能押宝华盛顿，不能发挥自主意志与北京打交道，那就永远要当扈从强权小弟与任人摆布棋子。

台湾不要幻想“buck passing”，这种翻云覆雨政治游戏，必须要靠实力为基础，台湾没有玩得起此种牌局条件。在国际社会耍弄悲情，没有实质利益，就算获得怜悯，绝对不会有国家愿意出面替人出气；但是看起来蔡英文已经完全入迷，很难脱离此种策略不归路。

作者是中华战略学会研究员

