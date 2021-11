今天的台湾，比2016年更安全？

来源:联合新闻网

作者:严震生

这个标题,不是用来质疑执政党,而是CNN记者访问蔡英文总统时提出的问题。他问题的原文是“Is Taiwan more safe today than it was when you became President in 2016?”,和1980年里根与卡特竞选总统时问美国人民的名言:“你比四年前过得更好吗?”,意涵相当接近。

在国际媒体纷纷报道台湾海峡是全世界最危险的地方之一、随时有可能爆发军事冲突的情况下,蔡英文大概也不好意思粉饰太平,只能回:“这要看如何定义。”然后是一些冠冕堂皇的说词:“中国的威胁日益加剧,但是台湾人民了解当前的处境,我们必须更加团结,并准备好捍卫我们所拥有的一切…”蔡英文完全没回答记者的问题,因为她大概也无法否认自民进党执政以来,两岸关系确实比之前的八年要紧张。

不过,蔡英文并没有先自我检讨,究竟本身是不是导致关系紧张的原因,反而将源头指向来自中国大陆的威胁。中国威胁论已吵了二十多年,大陆日渐强大的军力,在区域的活动确实频繁,但为何台湾民众在2008至2016的八年间,感受从未像当下如此强烈?许多民进党支持者将矛头指向北京,却不质问为何蔡政府没有化解紧张关系的能力或努力,而只想倚靠美国军事介入这个不确定的因素。

若想化解紧张关系,对话当然是最佳途径。这也是为何记者问蔡英文是否有意愿和对岸的习近平进行会谈沟通?关于这点,蔡英文给了标准制式的回答:“多沟通是有帮助的…也是在处理两岸关系时,避免误解、错估、误判的最佳途径。”接着记者问了一个关键问题:“前任总统曾和习主席会面,您认为自2016以来,两岸沟通为何停摆?”

与先前有关台湾是否更安全的问题一样,蔡英文的回答亦是言词闪烁,她指出“情势变化很大,中国对区域的部署已和以往大不相同,现在更有企图心、更为扩张主义。因此过去他们能接受的事情,现在可能无法接受。”如果是民进党的台独立场让双方没有对话基础,或是蔡英文在访谈中提到过的维持现状政治主张不为北京所接受,或是民进党认为中共政权和台湾的价值观有很大的差异而难有共识,她大可说明清楚;但莫名其妙将区域问题牵拖进来,不是在闪避问题是什么?

另外,她说“过去他们能接受的事情,现在可能无法接受”,究竟是什么意思?难道是北京过去可以容忍反中台独的主张,现在壮大之后,可能无法接受?在蔡英文女士眼中,什么是习近平过去可以接受、但现在无法接受的事情?你指的是台湾亲美的立场吗?台湾什么时候不亲美?会不会是中国大陆过去不断地让利台湾,但最近似乎在农产品检疫方面比较严格,不再随意接受所有的台湾水果?

最后,记者问蔡总统如何重启与对岸的沟通管道,后者的回答是“耐心以待以维持现状作为两岸政策的核心”,在此基础下与对岸进行“有意义的交流”,寻求解决歧见的途径。如果蔡英文真以维持现状作为两岸政策的核心,也请说明所谓维持现状与之前马英九执政时期的维持现状有何不同?为什么后者可以与对岸对话,你却不能?

至于蔡总统没有回答的最重要问题“今天的台湾有比2016年更安全?”国防部长邱国正已给了台湾人答案,就是目前的两岸情势为他从军40年来“最严峻”。

作者为政治大学国际关系研究中心兼任研究员