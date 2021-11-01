今天的台湾，比2016年更安全？

来源：联合新闻网

作者：严震生

这个标题，不是用来质疑执政党，而是CNN记者访问蔡英文总统时提出的问题。他问题的原文是“Is Taiwan more safe today than it was when you became President in 2016?”，和1980年里根与卡特竞选总统时问美国人民的名言：“你比四年前过得更好吗？”，意涵相当接近。

在国际媒体纷纷报道台湾海峡是全世界最危险的地方之一、随时有可能爆发军事冲突的情况下，蔡英文大概也不好意思粉饰太平，只能回：“这要看如何定义。”然后是一些冠冕堂皇的说词：“中国的威胁日益加剧，但是台湾人民了解当前的处境，我们必须更加团结，并准备好捍卫我们所拥有的一切…”蔡英文完全没回答记者的问题，因为她大概也无法否认自民进党执政以来，两岸关系确实比之前的八年要紧张。

不过，蔡英文并没有先自我检讨，究竟本身是不是导致关系紧张的原因，反而将源头指向来自中国大陆的威胁。中国威胁论已吵了二十多年，大陆日渐强大的军力，在区域的活动确实频繁，但为何台湾民众在2008至2016的八年间，感受从未像当下如此强烈？许多民进党支持者将矛头指向北京，却不质问为何蔡政府没有化解紧张关系的能力或努力，而只想倚靠美国军事介入这个不确定的因素。

若想化解紧张关系，对话当然是最佳途径。这也是为何记者问蔡英文是否有意愿和对岸的习近平进行会谈沟通？关于这点，蔡英文给了标准制式的回答：“多沟通是有帮助的…也是在处理两岸关系时，避免误解、错估、误判的最佳途径。”接着记者问了一个关键问题：“前任总统曾和习主席会面，您认为自2016以来，两岸沟通为何停摆？”

与先前有关台湾是否更安全的问题一样，蔡英文的回答亦是言词闪烁，她指出“情势变化很大，中国对区域的部署已和以往大不相同，现在更有企图心、更为扩张主义。因此过去他们能接受的事情，现在可能无法接受。”如果是民进党的台独立场让双方没有对话基础，或是蔡英文在访谈中提到过的维持现状政治主张不为北京所接受，或是民进党认为中共政权和台湾的价值观有很大的差异而难有共识，她大可说明清楚；但莫名其妙将区域问题牵拖进来，不是在闪避问题是什么？

另外，她说“过去他们能接受的事情，现在可能无法接受”，究竟是什么意思？难道是北京过去可以容忍反中台独的主张，现在壮大之后，可能无法接受？在蔡英文女士眼中，什么是习近平过去可以接受、但现在无法接受的事情？你指的是台湾亲美的立场吗？台湾什么时候不亲美？会不会是中国大陆过去不断地让利台湾，但最近似乎在农产品检疫方面比较严格，不再随意接受所有的台湾水果？

最后，记者问蔡总统如何重启与对岸的沟通管道，后者的回答是“耐心以待以维持现状作为两岸政策的核心”，在此基础下与对岸进行“有意义的交流”，寻求解决歧见的途径。如果蔡英文真以维持现状作为两岸政策的核心，也请说明所谓维持现状与之前马英九执政时期的维持现状有何不同？为什么后者可以与对岸对话，你却不能？

至于蔡总统没有回答的最重要问题“今天的台湾有比2016年更安全？”国防部长邱国正已给了台湾人答案，就是目前的两岸情势为他从军40年来“最严峻”。

作者为政治大学国际关系研究中心兼任研究员